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Фестиваль рекламы ЛАМА объявил о старте приема работ

22 Июня 2017 104 0 Фестивали и конкурсы
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С 21 июня по 4 августа проходит первый, самый льготный этап приема конкурсных работ на второй локальный фестиваль рекламы ЛАМА. Это возможность для всех коммуникационных, маркетинговых, рекламных, брендинговых, event агентств, продакшн-студий Беларуси выйти на новый уровень и продемонстрировать индустрии свой творческий потенциал. Поверь в себя! ДАВАЙ, ЛАМА!

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В этом году на фестивале две конкурсные вертикали – индустриальная, предполагающая подачу проектов в дисциплинарном разрезе, с оценкой креативности и качества воплощения идей, и категорийная, разделяющая проекты по товарным категориям и предполагающая оценку оригинальности творческого решения с учетом его результативности для бизнес-задач. 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

  • видеореклама
  • радио
  • принт
  • наружная реклама
  • этикетка/упаковка
  • фирменный стиль
  • digital&mobile
  • промо&активации
  • PR
  • event маркетинг
  • медиа проекты
  • директ
  • рекламные кампании
  • инновации
  • маркетинговая эффективность
  • крафт

КАТЕГОРИЙНАЯ КОНКУРСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

  • Продукты питания
  • Напитки безалкогольные
  • Напитки алкогольные и слабоалкогольные
  • Промтовары FMCG
  • Мода, красота и здоровье
  • Товары и услуги для дома
  • Товары и услуги для офиса       
  • Товары и услуги для детей   
  • Транспортные средства и услуги 
  • Телекоммуникационные услуги   
  • Банковские, финансовые, страховые услуги 
  • Строительство и недвижимость
  • Ритейл и e-commerce
  • Отдых и развлечения, культура и спорт
  • Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий
  • СМИ
  • Другие виды услуг

Судейство конкурсных работ пройдет двумя составами жюри –  агентским в индустриальной вертикали и клиентским в категорийной.  

До 4 августа действуют наиболее выгодные условия подачи работ – скидка в размере 20%! Загружай работы на lamafest.by прямо сейчас!

Фестиваль ЛАМА входит в рейтинг креативности Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, ежегодно ранжирующий активных игроков рекламного рынка Беларуси и демонстрирующий, кто сегодня находится в авангарде коммуникационной индустрии нашей страны. Победители фестиваля публикуются на ведущих интернет-ресурсах Беларуси.  

Впервые фестиваль прошел в Беларуси в прошлом году, собрав 373 конкурсные работы. Это первый в нашей стране фестиваль рекламы, на котором организована клиентская экспертиза проектов, а также есть возможность продемонстрировать проекты в конкурсе крафт.

Церемония награждения победителей второго фестиваля ЛАМА состоится в Минске 19 октября.

Подробная информация о фестивале ЛАМА и условиях участия на официальном сайте lamafest.by или по эл.почте konkurs@adfest.by.  

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