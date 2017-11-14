Фестиваль Cannes Lions анонсировал крупные изменения: в ценах, категориях и продолжительности

13 ноября оргкомитет фестиваля Сannes Lions анонсировал целый ряд нововведений, как пишут профильные СМИ - под давлением крупнейших креативных и рекламных агентств, которые давно считают, что фестиваль стал слишком дорогим и громоздким. Изменения коснулись цен на билеты, которые стали дешевле, а также набора категорий и продолжительности мероприятия.

Что нового будет на Cannes Lions 2018

Фестиваль будет длиться пять дней вместо восьми с понедельника по пятницу с 18 по 22 июня.

Цена на полный билет делегата составит 900 евро.

Три категории (Cyber, Integrated and Promo & Activation) удаляются. Но добавляются другие пять категорий. Это Creative eCommerce Lions, Social & Influencer Lions, Industry Craft Lions, Sustainable Development Goals Lions и Brand Experience & Activation Lions.

Более 120 подкатегорий также удаляются.

Одну работу можно теперь подавать не более чем на 6 конкурсов (ранее был безлимит подачи).

Lions Entertainment и Lions Innovation будут интегрированы в основной фестиваль.

Фестиваль будет плотно работать с городом Канн, для того чтобы у делегатов были особые цены в местных отелях и ресторанах. Речь идет о цене за такси от аэропорта Ниццы до Канн за 80 евро, а также об особом меню для делегатов за 20 и 30 евро в местных заведениях.

Вот как будет выглядеть новая структура фестиваля из девяти групп:Как уже было сказано выше, Lions Entertainment и Lions Innovation внедрены в основную программу. При этом Lions Innovation будет проходить 5 дней вместо двух. Lions Health сохранит свой отдельный фестиваль, но его делегаты получают возможность посещения двух дней Lions Innovation.Craft удаляется из категорий Print, Outdoor и Design и теперь будет подаваться в отдельную категорию Industry Craft Lion.Еще одно нововведение касается начисления баллов. Теперь больший вес отдается работам, которые получают места, а не шортлистам. Вот как это выглядит в сравнении с прошлой практикой.Одно из самых важных новшеств - безусловно, цена за билет. Ранее она достигала 4000 евро. Теперь же снижена до 900 евро. Кроме того, агентства и компании, которые в 2017 году подавали более 15 работ, могут бесплатно прислать на фестиваль одного Молодого Льва.