Falcon Club Wellness Центр пригласил протестировать свои услуги спортсменов и лидеров мнений

Falcon Club Wellness Центр, который недавно открылся на пр-те Победителей, 20, пригласил известных белорусских спортсменов и лидеров мнений в качестве первых посетителей и «тестировщиков» услуг.

Комплекс включает в себя зону фитнеса, SPA, а также Академию тенниса и сквоша. Услуги, дизайн, направления центра подбирались согласно концепции современного оздоровления. Задача первых посетителей, в том числе профессиональных спортсменов – оценить уровень центра и в том числе технологические новшества, такие, как интерактивный пол, виртуальный дневник тренировок через приложение и многое другое.