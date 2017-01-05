Falcon Club Wellness Центр пригласил протестировать свои услуги спортсменов и лидеров мнений

Falcon Club Wellness Центр, который недавно открылся на пр-те Победителей, 20, пригласил известных белорусских спортсменов и лидеров мнений в качестве первых посетителей и «тестировщиков» услуг.
Комплекс включает в себя зону фитнеса, SPA, а также Академию тенниса и сквоша. Услуги, дизайн, направления центра подбирались согласно концепции современного оздоровления. Задача первых посетителей, в том числе профессиональных спортсменов – оценить уровень центра и в том числе технологические новшества, такие, как интерактивный пол, виртуальный дневник тренировок через приложение и многое другое.
В деталях рассмотрев каждый зал, реабилитолог БК «Цмокi-Минск» Александр Кривцун особенно отметил продуманную логистику и качество оборудования.
Попробовал чуть ли не каждый тренажёр и интерактивную консоль легенда белорусского баскетбола, игрок БК «Цмокi-Минск» Александр Кудрявцев.
Отметила эффективность консолей на тренажёрах и гимнастка Мелитина Станюта.
Академия Тенниса и Сквоша привлекла особое внимание бизнес леди Веры Каменковой.
Лидер женской сборной по художественной гимнастике Екатерина Галкина протестировала массаж и аква-термальную зону Falcon Club SPA, где представлены финская сауна, сауна с мягким климатом, паровая баня, паровая баня с морским климатом, римская баня, хаммам, ледяной фонтан, зона релакса, джакузи.
Оценил по достоинству корты и член национальной команды по большому теннису Ярослав Шило.
Falcon Club Wellness Центр при запуске ввел целый ряд клубных карт - на каждое из направлений услуг, а также предоставил возможность совершить ознакомительный тур по комплексу.