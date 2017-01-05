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Falcon Club Wellness Центр пригласил протестировать свои услуги спортсменов и лидеров мнений

5 Января 2017 59 0 PR Бизнес
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Falcon Club Wellness Центр, который недавно открылся на пр-те Победителей, 20, пригласил известных белорусских спортсменов и лидеров мнений в качестве первых посетителей и «тестировщиков» услуг.

Комплекс  включает в себя зону фитнеса, SPA, а также Академию тенниса и сквоша. Услуги, дизайн, направления центра подбирались согласно концепции  современного оздоровления.  Задача первых посетителей, в том числе профессиональных спортсменов  – оценить уровень центра и в том числе технологические новшества, такие, как интерактивный пол, виртуальный дневник тренировок через приложение  и многое другое. 

В деталях рассмотрев каждый зал, реабилитолог БК «Цмокi-Минск» Александр Кривцун особенно отметил продуманную логистику и качество оборудования. 

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Попробовал чуть ли не каждый тренажёр и интерактивную консоль легенда белорусского баскетбола, игрок БК «Цмокi-Минск» Александр Кудрявцев.

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Отметила эффективность консолей на тренажёрах и гимнастка Мелитина Станюта.

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Академия Тенниса и Сквоша привлекла особое внимание бизнес леди Веры Каменковой.

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Лидер женской сборной по художественной гимнастике Екатерина Галкина протестировала массаж и аква-термальную зону Falcon Club SPA, где представлены финская сауна, сауна с мягким климатом, паровая баня, паровая баня с морским климатом, римская баня, хаммам, ледяной фонтан, зона релакса, джакузи.

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Оценил по достоинству корты и член национальной команды по большому теннису Ярослав Шило.

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Falcon Club Wellness Центр при запуске ввел целый ряд клубных карт - на каждое из направлений услуг, а также предоставил возможность совершить ознакомительный тур по комплексу.

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