Falcon Club подготовил 4 сценария по культовым фильмам ко дню всех влюбленных

14 февраля влюблённые многих стран мира дарят друг другу подарки, ведь это ещё одна возможность напомнить дорогим людям про чувства. В спортивно-развлекательном комплексе «Falcon Club» создали 4 сценария праздника, наполненные моментами близости, романтики и наслаждения.





Каждая из историй представляет собой оригинальное подарочное предложение для двоих, в котором собраны лучшие услуги, чтобы день с любимым человеком стал особенным.

Парам остается только выбрать сценарий, подходящий именно для них. А сценарии основаны на историях любви 4-х известных всему миру героев. Именно эти чувства, яркие эмоции вложены в каждое предложение.

«Ромео и Джульетта» — для ценителей кино.

История, известная каждому, притягивающая своей искренностью чувств. Пары, выбравшие этот сценарий, смогут провести вечер в Бутик Кино, наслаждаясь фильмом и авторским фуд-сетом с вином.

«Бонни и Клайд» — для поклонников активного отдыха.

Любовь, риск и страсть, этот сценарий подойдёт поклонникам активного отдыха. Здесь можно испытать выносливость на тренировке в Фитнес Клубе, разделить азарт игры на сквош кортах, расслабиться в SPA, а потом завершить маленькое приключение в Бутик Кино, разделяя эмоции от просмотра фильма.

«Мистер и Миссис Смит» — для любителей романтики.

Сюжет ярких отношений, разбавленных чувственными сценами. Пережить подобные моменты можно вместе в SPA, восстановив силы во время парного массажа и продлить удовольствие хорошим фильмом в маленьком кинозале Бутик Кино.

«Кейт и Лео» - Для любителей расслабления.

Идеальная романтика. По этому сценарию суждено провести время друг другом в SPA, наслаждаясь массажем и коктейлями.

Для всех подарочных предложений действуют специальные цены. Стоимость предложений начинается от 49 BYN на двоих.

Подробное описание всех праздничных предложений Вы можете найти https://goo.gl/2V7Gx0



