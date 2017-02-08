Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Falcon Club подготовил 4 сценария по культовым фильмам ко дню всех влюбленных

8 Февраля 2017 marketing.by 97 0 Бизнес Компании Креатив Нестандарт
Поделиться

14 февраля влюблённые многих стран мира дарят друг другу подарки, ведь это ещё одна возможность напомнить дорогим людям про чувства. В спортивно-развлекательном комплексе «Falcon Club» создали 4 сценария праздника, наполненные моментами близости, романтики и наслаждения.

Valentines.jpg

Каждая из историй представляет собой оригинальное подарочное предложение для двоих, в котором собраны лучшие услуги, чтобы день с любимым человеком стал особенным. 

Парам остается только выбрать сценарий, подходящий именно для них. А сценарии основаны на историях любви 4-х известных всему миру героев. Именно эти чувства, яркие эмоции вложены в каждое предложение. 

«Ромео и Джульетта» — для ценителей кино.

История, известная каждому, притягивающая своей искренностью чувств. Пары, выбравшие этот сценарий, смогут провести вечер в Бутик Кино, наслаждаясь фильмом и авторским фуд-сетом с вином. 

«Бонни и Клайд» — для поклонников активного отдыха.

Любовь, риск и страсть, этот сценарий подойдёт поклонникам активного отдыха. Здесь можно испытать выносливость на тренировке в Фитнес Клубе, разделить азарт игры на сквош кортах, расслабиться в SPA, а потом завершить маленькое приключение в Бутик Кино, разделяя эмоции от просмотра фильма. 

 «Мистер и Миссис Смит» — для любителей романтики.

Сюжет ярких отношений, разбавленных чувственными сценами. Пережить подобные моменты можно вместе в SPA, восстановив силы во время парного массажа и продлить удовольствие хорошим фильмом в маленьком кинозале Бутик Кино.

«Кейт и Лео» - Для любителей расслабления.

Идеальная романтика. По этому сценарию суждено провести время друг другом в SPA, наслаждаясь массажем и коктейлями. 

Для всех подарочных предложений действуют специальные цены. Стоимость предложений начинается от 49 BYN на двоих. 

Подробное описание всех праздничных предложений Вы можете найти https://goo.gl/2V7Gx0 



Поделиться
Go!Go!Go!

Вакансии

Интернет-журнал «Имена» объявляет вакансию шеф-редактора Агентство Vondel ищет дизайнеров и медиапланеров Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога Агентство SMG ищет специалиста по планированию и размещению рекламы на ТВ Pocket Rocket ищет Sales-менеджера для проекта арт-пикник Freaky Summer Party, а также дизайнера-стажера Горячая вакансия: ALT active life technology в поиске бренд-менеджера TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста
Материалы по теме:
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
«Заходите — поговорим». Новогодний ролик marketing.by
Калядная фотагісторыя marketing.by: як рэкламісты сталі калядоўшчыкамі
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
«Вторая страна после Америки». Беларусь приняла участие в сатирическом флешмобе
В Лондоне откроются полностью роботизированные магазины Amazon Go
Красные лондонские будки получили редизайн