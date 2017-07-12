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Facebook запустила показ рекламы в Messenger

12 Июля 2017 marketing.by 83 0 Компании
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Facebook открыла доступ к размещению рекламы в приложении Messenger для рекламодателей по всему миру. Об этом сообщили представители социальной сети.

Рекламодатели по всему миру получат доступ к новому инструменту постепенно в течение месяца. Пользователи Messenger увидят первую рекламу до конца июля — объявления будут размещены на основной вкладке приложения между диалогами. При нажатии на объявление пользователь сможет перейти на сайт бренда или к диалогу с его представителем в Messenger.

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Facebook обещает рекламодателям охват более 1,2 млрд человек, которые пользуются Messenger каждый месяц. Как пишет The Wall Street Journal, компания ищет способы монетизации Messenger и других своих сервисов, поскольку ожидает замедления темпов роста выручки от самой соцсети. Руководство Facebook рассказало инвесторам, что больше не планирует увеличивать количество рекламы в лентах пользователей, напоминает издание. 

Компания запустила тестирование рекламы в Messenger в январе 2017 года. На первом этапе инструмент был доступен рекламодателям из Австралии и Таиланда.

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