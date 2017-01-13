Facebook запустил журналистский проект для повышения качества новостного контента

Глобальная соцсеть представила проект «Журналистика» , в рамках которого намерена обучить ньюсмейкеров грамотной подаче новостного контента, сотрудничать с изданиями и журналистами и как следствие предоставлять своей аудитории наиболее качественный и актуальный контент.





Глобальная соцсеть представила проект «Журналистика», в рамках которого намерена обучить ньюсмейкеров грамотной подаче новостного контента, сотрудничать с изданиями и журналистами и как следствие предоставлять своей аудитории наиболее качественный и актуальный контент.

Новый проект будет следовать трём целям:

Совместное развитие новостных продуктов — в партнёрстве с ведущими СМИ и профессиональными командами разработчиков.

Образовательные программы и инструменты для журналистов — Facebook собирается запустить ряд новых ресурсов для поиска и создания новостей, включая обучающие курсы на 9 языках, а также программу сертификации Института Пойнтера.

Инструменты и обучение для всех желающих — соцсеть будет сотрудничать с различными компаниями, которые могут способствовать лучшему пониманию, как подавать новостной контент на различных платформах. Помимо прочего, Facebook продолжит борьбу с распространением фейковых новостей.

В последнее время Facebook предпринимает довольно активные действия для улучшения качества новостного контента, публикуемого на собственной платформе. Так, осенью прошлого года Марк Цукерберг заявлял, что одним из способов борьбы с фейками может стать помечание постов на основании отзывов пользователей или компаний, что та или иная публикация доносит заведомо ложную информацию. Также соцсеть постоянно намекает, что разрабатывает собственные алгоритмы распознавания недостоверного контента.



