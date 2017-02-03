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Facebook разрешил поиск фото по контенту

3 Февраля 2017 marketing.by 139 0 Компании Нестандарт Технологии
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Социальная сеть  обновила функцию поиска и теперь пользователи могут искать фото по любым ключевым словам, которые описывают контент изображений.

К примеру, возможен поиск по словам «фото пиццы» или «фото оранжевых футболок». Пользователи в результате получают посты от друзей, которые соответствуют описаниям. Facebook покажет эти результаты вместе с другими релевантными изображениями. Обновленный поиск уже доступен для пользователей в США. По данным TechCrunch, искусственный интеллект со временем сможет анализировать и контекст для поиска видео.

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