Facebook разрешил поиск фото по контенту

Социальная сеть обновила функцию поиска и теперь пользователи могут искать фото по любым ключевым словам, которые описывают контент изображений.

К примеру, возможен поиск по словам «фото пиццы» или «фото оранжевых футболок». Пользователи в результате получают посты от друзей, которые соответствуют описаниям. Facebook покажет эти результаты вместе с другими релевантными изображениями. Обновленный поиск уже доступен для пользователей в США. По данным TechCrunch, искусственный интеллект со временем сможет анализировать и контекст для поиска видео.



