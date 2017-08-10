Facebook представила похожий на YouTube видеосервис

Facebook объявила о запуске внутри соцсети платформы Watch, которая напоминает YouTube. С её помощью можно смотреть опубликованные в соцсети ролики, а также сделанные профессионалами шоу.

Пользователи Watch смогут подписываться на новые видео от других людей, брендов или издателей, а также находить ролики в категориях вроде «Самое обсуждаемое», «Что смотрят друзья» и так далее. На платформе появятся оригинальные шоу и трансляции от Major League Baseball, National Geographic, NASA, Billboard и других компаний.

Партнёры, которые будут создавать видео для Watch, получат 55% от рекламных доходов площадки — это больше, чем у YouTube, которая отдаёт авторам роликов 45%, указывает TechCrunch.

На момент презентации Watch была доступна только небольшой части пользователей и создателей видео на территории США. Когда площадка появится в других регионах, компания не раскрывает.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания верит в возможность переосмыслить разные вещи через призму создания сообществ — в том числе, это касается просмотра видео. «Просмотр видео не должен быть пассивным. Вы сможете общаться с людьми во время просмотра шоу и присоединяться к группам, которым нравятся те же ролики, что и вам», — добавил он.