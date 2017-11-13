Exponenta запускает ЗОЖ-челлендж по повышению иммунитета с участием спортсменов и шоуменов

В Беларуси 13 ноября стартует социальная инициатива Imuno+ Challenge по повышению иммунитета среди населения. Каждый желающий сможет принять вызов от известных людей, укрепить свой организм и выиграть фитнес-браслет. Самый креативный участник ЗОЖ-челленджа получит 3 тыс. рублей на зимнее путешествие, рассказал организатор проекта – производитель напитков Exponenta.
Социальный проект призван помочь белорусам повысить иммунитет в разгар сезона простуд. В течение пяти недель известные музыканты, спортсмены и шоумены будут объявлять в соцсетях полезные и веселые челленджи. Все они будут направлены на укрепление организма и поднятие физического тонуса, что особенно важно осенью и зимой.
В частности, солисты группы DaVinci Денис Дудинский и Екатерина Раецкая попросят повторить за ними комплекс упражнений «планка» и «парный велосипед». После этого вызов белорусам бросят многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков, певец Тео и другие участники.
Принять участие в проекте можно бесплатно. Для этого надо повторить упражнение, после чего разместить фотографию или видео в соцсетях exponenta.healthс хештегом #imunochallenge. Каждую неделю можно будет получить в подарок фитнес-браслеты. В финале ЗОЖ-челленджа выберут самого креативного участника, которому достанется 3 тыс. рублей на зимнее путешествие.
«Слабый иммунитет стал одной из самых актуальных проблем для белорусов. В качестве основных причин – отсутствие сбалансированного питания из-за переизбытка легких углеводов и низкая двигательная активность. Многие не знают, что и как сделать, чтобы чувствовать себя лучше, – объяснили идею ЗОЖ-челленджа организаторы. – Социальный проект Imuno+ Challenge призван стимулировать людей в игровой форме укрепить свой иммунитет и при этом ретранслировать проверенный опыт заботы о своем здоровье».