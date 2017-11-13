Exponenta запускает ЗОЖ-челлендж по повышению иммунитета с участием спортсменов и шоуменов

В Беларуси 13 ноября стартует социальная инициатива Imuno+ Challenge по повышению иммунитета среди населения. Каждый желающий сможет принять вызов от известных людей, укрепить свой организм и выиграть фитнес-браслет. Самый креативный участник ЗОЖ-челленджа получит 3 тыс. рублей на зимнее путешествие, рассказал организатор проекта – производитель напитков Exponenta.

Социальный проект призван помочь белорусам повысить иммунитет в разгар сезона простуд. В течение пяти недель известные музыканты, спортсмены и шоумены будут объявлять в соцсетях полезные и веселые челленджи. Все они будут направлены на укрепление организма и поднятие физического тонуса, что особенно важно осенью и зимой.







