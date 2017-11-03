Exponenta расширила линейку иммунококтейлями

В Беларуси появились низкокалорийные иммунококтейли Exponenta Imuno+, которые изготовлены без добавления сахара и богаты белком. Пробиотические напитки разработаны технологами Горецкого пищевого комбината для профилактики и укрепления иммунитета, рассказали на предприятии.





В ритейле появились новые версии Imuno+ с разными наполнителями. В ягодном коктейле используются пюре из малины и черной смородины, тогда как травяной содержит в себе экстракты эхинацеи и лимонника, известного своим тонизирующим и укрепляющим свойствами. Напитки получают из концентрата сывороточного белка, который извлекают из молочной сыворотки путем микропартикуляции (тепловой и механической обработки). В результате напиток хотя и молочный, но не содержит жиров.





Иммунококтейли Exponenta Imuno+ входят в число продуктов для зожевцев от Exponenta. В конце 2014 года в Горках выпустили обогащенные белком напитки Exponenta Active, которые позволяют правильно питаться в условиях дефицита времени на обед или перекус. В 2017 году его дополнили Imuno+ и Skyr – густой молочный продукт с высоким содержанием белка, напоминающий по вкусу и консистенции мягкий творог.