Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Exponenta расширила линейку иммунококтейлями

3 Ноября 2017 33 0 Бизнес
Поделиться

В Беларуси появились низкокалорийные иммунококтейли Exponenta Imuno+, которые изготовлены без добавления сахара и богаты белком. Пробиотические напитки разработаны технологами Горецкого пищевого комбината для профилактики и укрепления иммунитета, рассказали на предприятии.

Exponenta.jpg

В ритейле появились новые версии Imuno+ с разными наполнителями. В ягодном коктейле используются пюре из малины и черной смородины, тогда как травяной содержит в себе экстракты эхинацеи и лимонника, известного своим тонизирующим и укрепляющим свойствами. Напитки получают из концентрата сывороточного белка, который извлекают из молочной сыворотки путем микропартикуляции (тепловой и механической обработки). В результате напиток хотя и молочный, но не содержит жиров.

Exponenta_4.jpg

Иммунококтейли Exponenta Imuno+ входят в число продуктов для зожевцев от Exponenta. В конце 2014 года в Горках выпустили обогащенные белком напитки Exponenta Active, которые позволяют правильно питаться в условиях дефицита времени на обед или перекус. В 2017 году его дополнили Imuno+ и Skyr – густой молочный продукт с высоким содержанием белка, напоминающий по вкусу и консистенции мягкий творог.

Поделиться

Вакансии

Платформа «Имена» ищет менеджера/руководителя проектов Сеть кинотеатров Silver Screen ищет нестандартного маркетолога НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel
Материалы по теме:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
«Брестский мясокомбинат» предложил блогеру компенсировать стоимость фото
Обсуждение:
Читайте также:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
«Одноклассники» начали показывать платный видеоконтент
Samsung снял трогательную историю любви на смартфон
Беларусь заняла 38-е место в рейтинге Doing Business