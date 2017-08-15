Exponenta: На беларуском рынке сформировалась тенденция на здоровое питание

«На беларуском продовольственном рынке сформировалась тенденция на здоровое питание. Белорусы стали обращать внимание на состав продуктов и их пользу для организма. Текущий год и вовсе может стать рекордным на число покупателей здоровых продуктов, что вынуждает производителей активно развиваться в этом направлении», – считает Михаил Глушаков, разработчик напитков Exponenta. В ответ на этот тренд на Горецком пищевом комбинате выпустили партию новых продуктов - с добавлением наполнителей на основе натуральных овощей и фруктов – так называемые veggies.

Veggies-напитки расширили портфель бренда Exponenta. Производитель рассчитывает, что их попробуют не менее 600 000 человек. Целевой аудиторией выступает активное население в возрасте от 25 до 34 лет, в основном городские жители.

Дизайн упаковок выдержан в новой концепции, на которую Exponenta перешла в начале года. Основной лейтмотив – «эссенциализм», когда ключевые достоинства продукта отражены в простой и лаконичной форме, а на упаковке нет ничего лишнего. Преимущества напитка перечислены списком с понятными пиктограммами: например, наличие экстракта стевии подчеркивается изображением этого растения.





Для упаковок выбраны зеленый и травяной цвета, чтобы подчеркнуть натуральный состав напитков.

«За последние полгода благодаря смене дизайна, нескольким рекламным и PR-кампаниям мы сумели объяснить потребителям, что напитки Exponenta не являются йогуртом, что содержат гораздо больше белка и прекрасно подходят для здорового образа жизни. Сейчас наша задача состояла в том, что выделить veggies-новинки на фоне других белковых напитков Exponenta. И для этого мы использовали новые цвета упаковки, картинки овощей и текстовое пояснение с указанием наполнителей», – отметили представители Exponenta.



