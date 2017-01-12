Европа или Россия? Национальное агентство по туризму опрашивает подписчиков в какой зоне выставляться

Национальное агентство по туризму на своей странице в Facebook проводит опрос среди подписчиков: на европейской или российской зоне выставлять свой стенд на выставки MITT-2017?



"Как правило, выставочный павильон разделен на 2 части: Европа и Россия. До этого года стенд Беларуси всегда выставлялся на российской части, пишут авторы поста. Мы решили спросить у вас, в том числе и у потенциальных соэкспонентов, как вы считаете, где лучше арендовать стенд для представления туристического потенциала Беларуси: на российской или европейской части?"



Пост уже собрал более 190 комментариев и это, похоже, только начало. Большинство высказывается за европейскую часть.





