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Европа или Россия? Национальное агентство по туризму опрашивает подписчиков в какой зоне выставляться

12 Января 2017 marketing.by 614 0 Байнет Компании Нестандарт
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Национальное агентство по туризму на своей странице в Facebook проводит опрос среди подписчиков: на европейской или российской зоне выставлять свой стенд на выставки MITT-2017?

"Как правило, выставочный павильон разделен на 2 части: Европа и Россия. До этого года стенд Беларуси всегда выставлялся на российской части, пишут авторы поста. Мы решили спросить у вас, в том числе и у потенциальных соэкспонентов, как вы считаете, где лучше арендовать стенд для представления туристического потенциала Беларуси: на российской или европейской части?"

Пост уже собрал более 190 комментариев и это, похоже, только начало. Большинство высказывается за европейскую часть.

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