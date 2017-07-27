«Евроопт» проведет пивной фэст, промотируя собственную торговую марку пива

Нет предела амбициям крупнейшего ритейлера Беларуси - компании "Евроопт". Сеть объявила о проведении фестиваля пива "Хмельнов" - по названию своего СТМ. Причем, в лучших традициях праздников от производителей пенного напитка: с музыкальным лайн-апом, запуском промо-сайта, видео роликом-анонсом, фудкортом и активациями.







Хедлайнером выступает группа "Крамбамбуля", также кроме концерта можно будет попробовать свои силы в караоке-батл.



Спортивным партнером является футбольный клуб "Минск", который проведет показательную разминку женской команды, а также пять игр с командой зрителей в течение одного дня. Благо площадка проведения - парк возле стадиона "Трактор".



К слову, именно эта площадка некогда рассматривалась организаторами первого в Беларуси пивного фестиваля "Кубок пива". Однако, в свое время городские власти не разрешали перенос праздника из Логойска в Парк 50-летия Октября, мотивируя отказ разными причинами, вплоть до "большого числа нетрезвых людей в городе".









Справка: пиво "Хмельнов" выпущено в 2011 году, ассортиментный ряд: 0,5 л (стеклянная бутылка); ПЭТ: 1 л, 1,5 л и 2 л. Реализация данной марки пива предусмотрена только в магазинах сети «Евроопт». Нейминг, дизайн – отдел Private label ООО «Евроторг».