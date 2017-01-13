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«Евроопт» ангажировал Ларису Долину на вручение призов в рекламной игре «Удача в придачу»

13 Января 2017 1131 0 PR Promo
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Крупнейший белорусский ритейлер "Евроопт" за время проведения рекламной игры "Удача в придачу" привлек немало "звезд" для вручения призов счастливчикам.  На очередной розыгрыш, который состоится на Старый Новый год, компания "вышла за рамки" белорусской эстрады и ангажировала народную артистку России Ларису Долину. 

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Долина разыграет суперпризы игры - квартиру в Минске и три внедорожника Hyundai Сreta – и в прямом эфире определит самых удачливых покупателей. Сообщается, что она лично по телефону поздравит каждого из выигравших суперприз.

Напомним, что "Удача в придачу" - пожалуй, самая масштабная рекламная игра в белорусском ритейле, розыгрыши транслируются в прямом эфире телеканалов ОНТ и НТВ-Беларусь. Для участия в ней необходимо совершать покупки в "Евроопте", "Е-доставке" и "ГиперМолле" на сумму не менее 10 рублей, приобретая так называемые "Товары удачи" - определенные бренды продовольственных и непродовольственных товаров.  
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