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Если отключат отопление - пригодится: В Беларуси начали выпускать электроодеяла и электропростыни

18 Апреля 2017 41 0 Компании Технологии
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Брестский радиотехнический завод освоил выпуск электропростыней и электроодеял на основе низкотемпературного нагревательного элемента - углеродной нити, покрытой термостойкой резиной, сообщает БЕЛТА. 

Электронагревательные изделия выпускаются разных размеров, они снабжены термопереключателями и регуляторами мощности с четырьмя режимами. 


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Фото в иллюстративных целях

- Принцип работы электронагревательного изделия можно сравнить с шубой. При контакте с ним тело само себя начинает разогревать. В данном случае человек греется путем очень малого потребления электроэнергии", - пояснили на предприятии.

Кроме того, на заводе освоили выпуск элекроматрацев. Изделие разделено на две зоны, у каждой имеется свой переключатель. Таким образом, если у супругов разные представления о комфортной температуре, они без труда каждый по отдельности регулируют свою зону индивидуальными переключателями.

Большая часть продукции экспортируется за пределы Беларуси. "В республике ее остается очень мало. У нас это еще не очень распространено. А в России электропростыни и электроодеяла - уже раскрученная вещь, которая довольно известна и востребована", - отметил директор БЭТЗ.

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