ENTER NET AV стал партнером Viber в Беларуси

С 1 июля ENTER NET AV становится партнером Viber по продаже коммерческого инвентаря в рамках одного из ведущих приложений для общения по всему миру.



Viber – один из самых популярных мессенджеров в Беларуси. На сегодня в стране почти 5,5 млн зарегистрированных пользователей Viber, и аудитория приложения стремительно растет: в первом квартале 2017 она выросла на 10% в сравнении с концом 2016 года. Большая часть пользователей сосредоточена в Минске: из столицы в Viber заходит 59% пользователей с белорусскими номерами.





Кирилл Воробьев, руководитель отдела продаж Viber в России и СНГ, отметил:

«Мы рады, что усилить присутствие на белорусском рынке нам поможет такой партнер, как ENTER NET AV. Вместе мы предоставим бизнесу в республике еще больше инструментов для проведения эффективных и современных рекламных кампаний в мессенджере, таких как размещение баннерной и видео-рекламы в мобильном и декстоп-приложениях. При этом останавливаться на достигнутом мы не планируем: Viber продолжит активно расширять свои функции для бизнеса и развивать партнерскую сеть».





Кирилл Лащенко, коммерческий директор ENTER NET AV прокомментировал новость:

«Смартфон давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Недавно профессиональная ассоциация IAB опубликовала такие цифры по миру:

большинство пользователей (63%) используют свой смартфон каждые 30 минут и чаще,

пятая часть смотрит в телефон каждые 5 минут,

половина смартфон-юзеров проводят со своим устройством 3 часа в день, а 22% взаимодействуют с ним не менее 6 часов в сутки.

При этом люди достаточно лояльны к мобильной рекламе, 13% пользователей мобильных приложений кликают на рекламу и 12% могут вспомнить, какую рекламу они видели в своем телефоне.

Пока рекламодатели пытаются «догнать» свою аудиторию в мобильном интернете, она уже переселилась в мессенджеры, внутри которых можно делать все – общаться, обмениваться фото, читать новости и заводить публичные блоги, совершать покупки и осуществлять платежи. Потенциал этого канала коммуникации для рекламодателей очень высок, рекламный контакт становится все более индивидуальным.

Мы очень рады, что ENTER NET AV стал партнером Viber в Беларуси. Для нас это важный шаг в развитии мобильных рекламных продуктов на нашем рынке».