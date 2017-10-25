Email обходит социальные медиа по вовлечению

Несколько лет тому назад социальные медиа должны были убить email. Затем были мессенджеры. Но email не сдает свои позиции, а по данным SendGrid, 74% покупателей предпочитают email коммуникации от брендов другому типу коммуникации. Более того, поколение Z увеличит пользование email на 83% в последующих годах.

Среди других выводов исследования: 89% опрошенных пользовались email хотя бы раз в месяц до опроса



83% пользовались инструментами или платформой социальных медиа

«Представители всех поколений предпочитают email другим формам коммуникации, когда речь заходит о взаимодействии с компаниями», - отметили исследователи. Исследование подтверждает, что email не исчезнет, и возможности для вовлечения с email остаются большими. Это значит, что маркетологам следует оптимизировать email сообщение и обновить email стратегию, чтобы гарантировать вовлеченность покупателей.