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Email обходит социальные медиа по вовлечению

25 Октября 2017 marketing.by 91 0 Исследования Компании
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Несколько лет тому назад социальные медиа должны были убить email. Затем были мессенджеры. Но email не сдает свои позиции, а по данным SendGrid, 74% покупателей предпочитают email коммуникации от брендов другому типу коммуникации. Более того, поколение Z увеличит пользование email на 83% в последующих годах.

Среди других выводов исследования:

  • 89% опрошенных пользовались email хотя бы раз в месяц до опроса
  • 83% пользовались инструментами или платформой социальных медиа

«Представители всех поколений предпочитают email другим формам коммуникации, когда речь заходит о взаимодействии с компаниями», - отметили исследователи. Исследование подтверждает, что email не исчезнет, и возможности для вовлечения с email остаются большими. Это значит, что маркетологам следует оптимизировать email сообщение и обновить email стратегию, чтобы гарантировать вовлеченность покупателей.

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