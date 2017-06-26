Email-маркетинг вырос на 106% в B2C маркетинге с 2015 года

По данным нового исследования State of Marketing, выпущенного разработчиком CRM-системы Salesforce, который опросил 3500 лидеров по маркетингу в мире, email пользуется повышенным вниманием в маркетинговых программах, ориентированных на прямую работу с потребителями.

Маркетологи отмечают высокий уровень осведомленности, вовлечения и покупок, когда email используется в миксе с другими маркетинговыми каналами, отмечает исследование. Использование e-мейл B2C маркетологами выросло на 106%. Видео-реклама показала самый большой рост за два года в B2B маркетинге. Использование видео выросло на 204%. Email занял второе место среди быстрорастущих рекламных каналов для B2C компаний вслед за видео-рекламой, которая показала рост в 141%. SMS/текстовых сообщения как канал выросли на 197% на B2B рынке. B2B email-маркетинг вырос только на 56% с 2015 года.

Маркетологи более склонны комбинировать такие каналы как email, mobile и социальные сети. В среднем, 34% бюджетов тратится на каналы, о которых еще не знали 5 лет назад, и к 2019 году они займут 40% всего бюджета. Почти половина (51%) e-мейлов содержат то же сообщение, которое бренды доносят и на других каналах.