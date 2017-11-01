Егор Крид снял клип для Сбербанка

Егором Крид стал лицом молодёжной карты Сбербанка в сентябре. В рамках новой кампании артист из Black Star записал сингл – #ЭТОМОЁ. Идея кампании в том, чтобы позиционировать молодежную карту как одну из тех вещей, о которых молодежная аудитория однозначно могла бы сказать «Это мое, это мне подходит».

В это же время были анонсированы съемки видеоклипа на песню, котором могли принять участие все желающие. В социальных сетях предлагалось выложить фото, о котором человек может сказать #ЭТОМОЁ, поставив при этом соответствующий хэштег. Упоминание всех участников и их фотографии были интегрированы в клип.







«Конкуренция за молодых клиентов усиливается, и мы стремимся стать первым банком для клиентов в возрасте 14–19 лет. Новое поколение требует новых форматов коммуникации: его представители предпочитают получать информацию от лидеров мнений, которым они доверяют и ассоциируют с собой. Этим и обусловлено наше сотрудничество с Black Star и Егором Кридом», – отметил директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов.



Сбербанк обслуживает более 8,9 млн клиентов в возрасте до 25 лет. Количество активных дебетовых карт Сбербанка у этих клиентов превышает 6,7 млн. В Сбербанке индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги, у молодёжи составляет 64 % – это самый высокий показатель среди клиентских сегментов Сбербанка.