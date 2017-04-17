Дождались: в Galleria Minsk открылся магазин одежды польского бренда Reserved

В ТРЦ Galleria Minsk на Победителей 15 апреля состоялось торжественное открытие первого магазина польского бренда одежды Reserved. В честь этого события все товары продавали со скидкой 30%, посетителей встретили диджейскими сетами и выступлением группы Naviband.







о бренде RESERVED:

RESERVED — это популярный fast fashion бренд, который предлагает элегантную и модную одежду для женщин, мужчин и детей по доступным ценам. Сегодня марка насчитывает уже около 500 магазинов в Европе (Германия, Венгрия, Румыния, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и др.)



В 2017 RESERVED дебютирует в Минске и Лондоне, а также открывает новые магазины в Берлине и Кельне.

В коллекции RESERVED сочетаются актуальные тренды мировых подиумов и повседневный уличный стиль.

RESERVED также известен своими рекламными кампаниями. В каждом сезоне RESERVED приглашает топ-моделей мирового класса для рекламной поддержки своей коллекции, среди которых Кара Делевинь, Джулия Штегнер, Фрида Густавссон, Фрея Беха Эриксен, Джерри Холл с дочерями Лиззи Джаггер и Джорджией Мэй Джаггер.













ценообразование:

RESERVED в Беларуси будет позиционироваться как «Европейский бренд по европейским ценам». Было сделано все возможное, чтобы цены в RESERVED в Беларуси были не только такими же, как в Польше и Прибалтике, но даже ниже, чем в России и Германии.



флагманский магазин в ТРЦ Galleria Minsk:

Торжественное открытие первого в Беларуси магазина RESERVED в ТРЦ Galleria Minsk площадью более 2000 квадратных метров торговой площади состоялось 15.04.2017



В магазине представлены департаменты для всей семьи. Взрослые линии:

Basic

Street fashion

Young fashion

Modern

+ аксессуары

Fast fashion означает частую смену коллекции: смена коллекций будет происходить 4 раза в год, обновление - каждую неделю.





В магазине в ТРЦ Galleria Minsk сохранятся общемировые тенденции: сезонные распродажи, межсезонные распродажи, акции и специальные предложения.

Персонал магазина прошел стажировку за границей в соответствии со стандартами компании LPP, и по уровню подготовки персонала, он не отстает от других магазинов RESERVED по всему миру.

о франшизе:

Приобрела франшизу RESERVED у польской компании LPP и запустила данный проект в Беларуси — инвестиционная группа компаний РАПА.



РАПА осуществляет активную девелоперскую деятельность по проектированию, строительству и управлению торговыми центрами, владеет торговыми объектами, а также развивает сеть гипермаркетов «GREEN» и проект fashion (бренды s`Oliver, Carpisa, Yamamay, RESERVED).

Ключевое направление бизнеса: девелоперская деятельность, строительство и управление торговыми центрами, ритейл.





планы развития:

Руководство компании планирует развитие сети и сейчас активно рассматривает площади в торговых центрах с хорошим расположением и с наполняемостью не менее 60%.