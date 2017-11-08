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Дмитрий Курлович, начальник отдела бренд-менеджмента velcom, ушел из компании

8 Ноября 2017 13 0 Другое
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4 ноября Дмитрий Курлович, начальник отдела бренд-менеджмента velcom, сообщил на своей странице в facebook об увольнении из компании, в которой он проработал более 7 лет.

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Среди прочих обязанностей Дмитрий отвечал за съемку рекламных роликов velcom, являлся одним из авторов проекта Movabox по популяризации произведений беларуских авторов, занимался продвижением Voka ТВ и другими резонансными проектами. 

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- Куда дальше - пока не решил. Хочу немного перегрузиться, сделать то, до чего руки не доходили. Заодно будет время подумать, куда дальше. Долго отдыхать не буду - не умею, - прокомментировал Дмитрий свои дальнейшие планы, отвечая на вопрос marketing.by. 
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