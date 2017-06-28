Дизайнеры разработали эмблемы замков Беларуси для привлечения туристов

Onliner.by опубликовал работы графических дизайнеров из студии Елены Шутовой, которые решили помочь беларускому туризму и разработали авторские эмблемы самых известных белорусских замков.

По мнению Елены Шутовой, в Беларуси есть на что посмотреть, но заинтересовать туристов пока получается не слишком хорошо, а виной тому — банальное незнание о существовании интересных мест. В основу рисунков были положены необычные и загадочные легенды сооружений. Елена уверена, что иностранцам будет интересно понять, что в этих образах, изучить историю белорусских замков, а после посетить их.

Продавать эмблемы дизайнер не планирует: она не против использования логотипов на сувенирной продукции, фирменных элементах или сайтах замков.





В основу эмблемы для Мирского замка положена известная легенда об озере, которое российский полководец Николай Святополк-Мирский приказал выкопать на месте яблоневого сада. Молва гласит, что после вырубки на месте сада стали происходить страшные и необъяснимые вещи. Нет, городские активисты и защитники деревьев тут ни при чем, тут был замешан кто-то другой.







В эмблеме Несвижского замка дизайнер скрестила две легенды. Первая из них связана с особым природным явлением: сплетением между собой стволов дуба и сосны, которые расположены по дороге в Несвижский замок. Это классическая история любви: девушка из знатного рода полюбила пастуха, отец был против, возлюбленные хотели сбежать, но были схвачены и убиты. Спустя годы на этом месте выросли дуб и сосна, при этом их стволы были сплетены между собой, будто обнявшись. Классика.

Вторая легенда наиболее популярна и прослеживается в эмблеме в образе призрака женщины. Согласно преданию в замке обитает призрак Барбары Радзивилл, супруги польского короля Сигизмунда.





В основу эмблемы заложен образ сосен, растущих около стен замка. В легенде рассказывается о девяти монахах-францисканцах, пришедших на эту землю для проповеди. Местные жители, отвергая их религию, убили миссионеров и сбросили их в глубокую яму у стен замка. Спустя годы на этом месте выросли стройные сосны, но рубить их никто не осмеливался. Однажды крестьянин случайно отсек одну из ветвей, и из дерева просочилась кровь. С тех пор для всех жителей эти сосны считаются неприкосновенными.







На эмблеме Каменецкой вежи Елена изобразила великанов, которые, по одной из легенд, и воздвигли столь масштабное строение.





Некогда важный центр политической и культурной жизни ВКЛ, по одной из версий, до сих пор хранит в закромах неимоверных размеров клад. Роскошь, блеск золота и, конечно же, образ сундука с драгоценностями Елена и изобразила в своей работе.

