Digital Review от ARTOX media: майский рейтинг белорусских брендов в соцсетях

ARTOX media каждый месяц анализирует, каким образом белорусские бренды ведут свою активность в социальных сетях. Анализ касается количественного роста подписчиков сообществ. При этом, специалисты агентства следят за тем, чтобы в рейтинг попали только те компании, которые используют для развития сообществ легальные методы: просчет количества подписчиков происходит за вычетом неактивных аккаунтов, а также аккаунтов, заподозренных в бот-активности.
Исследование ARTOX media основано на анализе пяти наиболее популярных в Беларуси социальных сетей: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter и Instagram. Ниже приведены рейтинги компаний и брендов, которые вошли в ТОП 20 популярных сообществ в соцсетях по состоянию на первое июня 2017 года.
20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси во ВКонтакте:
20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси во Facebook:
20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Одноклассниках:
20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Instagram: