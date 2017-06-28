Digital Review от ARTOX media: майский рейтинг белорусских брендов в соцсетях

ARTOX media каждый месяц анализирует, каким образом белорусские бренды ведут свою активность в социальных сетях. Анализ касается количественного роста подписчиков сообществ. При этом, специалисты агентства следят за тем, чтобы в рейтинг попали только те компании, которые используют для развития сообществ легальные методы: просчет количества подписчиков происходит за вычетом неактивных аккаунтов, а также аккаунтов, заподозренных в бот-активности.

Исследование ARTOX media основано на анализе пяти наиболее популярных в Беларуси социальных сетей: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter и Instagram. Ниже приведены рейтинги компаний и брендов, которые вошли в ТОП 20 популярных сообществ в соцсетях по состоянию на первое июня 2017 года. 20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси во ВКонтакте:

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси во Facebook:

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Одноклассниках:

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Instagram:

20 самых крупных брендовых сообществ Беларуси в Twitter:

Вдохновляющий кейс Напоследок немного волшебства. 26 июня весь мир праздновал 20-летие с момента выхода первой книги о Гарри Поттере. Социальные сети не обошли это событие стороной. Если первый тираж будущего бестселлера Джоан Роулинг составил всего 500 экземпляров, то спустя 20 лет “Мальчика, который выжил” поздравляли уже всем миром. Facebook спрятал на своих страницах



Напоследок немного волшебства. 26 июня весь мир праздновал 20-летие с момента выхода первой книги о Гарри Поттере. Социальные сети не обошли это событие стороной. Если первый тираж будущего бестселлера Джоан Роулинг составил всего 500 экземпляров, то спустя 20 лет “Мальчика, который выжил” поздравляли уже всем миром. Facebook спрятал на своих страницах пасхалку : при упоминании на английском языке названия факультетов Хогвартса, или имени главного героя, имена собственные автоматически окрашивались в один и своих традиционных цветов. Ну а при публикации появлялась анимированная заставка, которая дарила автору немного магии.