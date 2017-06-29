Coca-Cola запустила крупнейшую сэмплинг-кампанию

Самая масштабная сэмплинг-кампания запустилась в Австралии в поддержку нового напитка без сахара. Активность поддерживает американская певица и судья программы «Голос Америки» Келли Роуленд вместе с участницами австралийской комедийной группы SketchShe, ютубером ChampChong и пор-звездой Томом Джеем Уильямсом. Первые 3000 банок напитка были розданы лидерами мнений из брендированного грузовика в пригороде Сиднея – Парраматте, когда они общались с пользователями с помощью Facebook Live.

Бренд также запустил новый ролик, который предлагает покупателям интерактивный опыт.

Чтобы получить бесплатную банку Coca-Cola No Sugar зрители должны загрузить ваучер с помощью мобильного приложения Shazam. Более того, креативщики из Ogilvy, Sydney создали интерактивное outdoor, которое реагирует на голос и при слове «да» выдает бесплатную Coca-Cola.

В течение последующего месяца компания раздаст более 2 млн бесплатных банок колы, а пользователи смогут попробовать продукт в рамках дальнейшей активности с лидерами мнений, рекламы в Snapchat и digital контента на каналах Coca-Cola.