Что беларусы искали в интернете в октябре?

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Беларуси в октябре – темы, которые беларуские пользователи особенно много искали в интернете. Больше всего беларусы делали запросов по школьной программе, искали поздравления ко дню матери и следили за новостями. Заинтересовал пользователей из Беларуси также голосовой помощник Яндекса Алиса – о ней искали информацию, пытались скачать и заговорить.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в октябре:

Школьная программа (примеры запросов: [міхась зарэцкі], [стихи маяковского которые легко учатся], [сотнікаў кароткі змест]) День матери (искали поздравления, открытки, идеи для подарков) Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера) Замки и крепости (примеры запросов: [замки беларусь реставрация], [средневековые замки беларуси цена стоимость], [крепости беларуси]) Смерть солдата в Печах Перенос рабочих дней в 2017 году Хэллоуин (искали дату, костюмы и макияж) Начало отопительного сезона (примеры запросов: [когда включат отопление в минске], [отопление в гомеле], [начало отопительного сезона в беларуси]) Голосовой помощник Алиса Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления) Топ-3 премьер фильмов, которыми белорусы интересовались в октябре: Премьера фильма "Бегущий по лезвию 2049" Премьера фильма "Салют-7" Премьера фильма "Последний богатырь"

