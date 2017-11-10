Что беларусы искали в интернете в октябре?

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Беларуси в октябре – темы, которые беларуские пользователи особенно много искали в интернете. Больше всего беларусы делали запросов по школьной программе, искали поздравления ко дню матери и следили за новостями. Заинтересовал пользователей из Беларуси также голосовой помощник Яндекса Алиса – о ней искали информацию, пытались скачать и заговорить.
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в октябре:
- Школьная программа (примеры запросов: [міхась зарэцкі], [стихи маяковского которые легко учатся], [сотнікаў кароткі змест])
- День матери (искали поздравления, открытки, идеи для подарков)
- Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера)
- Замки и крепости (примеры запросов: [замки беларусь реставрация], [средневековые замки беларуси цена стоимость], [крепости беларуси])
- Смерть солдата в Печах
- Перенос рабочих дней в 2017 году
- Хэллоуин (искали дату, костюмы и макияж)
- Начало отопительного сезона (примеры запросов: [когда включат отопление в минске], [отопление в гомеле], [начало отопительного сезона в беларуси])
- Голосовой помощник Алиса
- Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления)
Топ-3 премьер фильмов, которыми белорусы интересовались в октябре:
- Премьера фильма "Бегущий по лезвию 2049"
- Премьера фильма "Салют-7"
- Премьера фильма "Последний богатырь"