Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Что беларусы искали в интернете в октябре?

10 Ноября 2017 marketing.by 71 0 Исследования Компании Нестандарт
Поделиться

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Беларуси в октябре – темы, которые беларуские пользователи особенно много искали в интернете. Больше всего беларусы делали запросов по школьной программе, искали поздравления ко дню матери и следили за новостями. Заинтересовал пользователей из Беларуси также голосовой помощник Яндекса Алиса – о ней искали информацию, пытались скачать и заговорить.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в октябре:

  1. Школьная программа (примеры запросов: [міхась зарэцкі], [стихи маяковского которые легко учатся], [сотнікаў кароткі змест])
  2. День матери (искали поздравления, открытки, идеи для подарков)
  3. Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актера)
  4. Замки и крепости (примеры запросов: [замки беларусь реставрация], [средневековые замки беларуси цена стоимость], [крепости беларуси])
  5. Смерть солдата в Печах
  6. Перенос рабочих дней в 2017 году
  7. Хэллоуин (искали дату, костюмы и макияж)
  8. Начало отопительного сезона (примеры запросов: [когда включат отопление в минске], [отопление в гомеле], [начало отопительного сезона в беларуси])
  9. Голосовой помощник Алиса
  10. Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления)

Топ-3 премьер фильмов, которыми белорусы интересовались в октябре:

  1. Премьера фильма "Бегущий по лезвию 2049"
  2. Премьера фильма "Салют-7"
  3. Премьера фильма "Последний богатырь"


Поделиться

Вакансии

Платформа «Имена» ищет менеджера/руководителя проектов Сеть кинотеатров Silver Screen ищет нестандартного маркетолога НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel
Материалы по теме:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
Маркетинг в театрах XXI века. Яркий дизайн и кампании 360 градусов — продвижение Молодежного театра эстрады
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
Обсуждение:
Читайте также:
Беларуская студия завоевала 1 место в Рейтинге Рунета в категории «Лучший сайт на иностранном языке»
«Оливария» приглашает молодые таланты на Edutainment Day
Первое в Беларуси приложение, способное распознавать эмоции представил бренд АрАрАт в Минске
Запах спортсмена и джентльмена: гандбольный клуб из Бреста выпустил брендированную парфюмерную воду