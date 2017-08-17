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Чиновники осваивают интернет: администрация Центрального района Минска презентовала сайт и страницы в соцсетях

17 Августа 2017 TUT.by 84 0 Digital-маркетинг PR Байнет Креатив
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Администрация Центрального района города Минска 16 августа устроила презентацию для жуналистов, на которой презентовала свои новые информационные площадки: газету «Аргументы и факты Центрального района», аккаунты в соцсетях (Twitter, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram) и обновленный сайт администрации.

Сайт

Сайт решили обновить, чтобы сделать более удобным для горожан, сообщает TUT.by со ссылкой на главу Центрального района Игоря Бузовского.

screenshot-centr.minsk.gov.by-2017-08-17-11-16-51.png

Разработкой ресурса занималась компания Webinsight. Стоимость ресурса была «очень маленькой».

Обновленный сайт отличается в числе прочего тем, что в нем много фотографий и места для видео. Но главная особенность ресурса — окно онлайн-трансляции того, что происходит на Немиге, 24 часа в сутки. Специально для этого на крыше ТРЦ «Галерея Минск» поставили камеру. 

— Мы привлекаем туристов, снимаем ролики, но я удивился, когда узнал, что у нас нет веб-камеры. В городе Минске посмотреть на Минск в режиме онлайн было нельзя, — прокомментировал Игорь Бузовский.

Соцсети

Администрация Центрального района завела аккаунты во всех полуярных в Беларуси соцсетях: "Твиттере", "Фейсбуке", "Инстаграме", "ВКонтакте" и в "Одноклассниках".

screenshot-twitter.com-2017-08-17-11-24-19_cr.png

По словам Игоря Бузовского, главная задача этих каналов — оперативное получение информации от жителей и реагирование на нее:

— Площадка соцсетей остается достаточно неотработанной и сложной, поскольку ее восприятие госслужащими остается как восприятие официальной площадки. Хотя она более интерактивна и позволяет делать ошибки. И своих сотрудников, которые будут заниматься этими площадками, я нацеливаю на одно — не бояться ошибаться. Это повод для живого разговора [с гражданами].

Наполнением сайта и соцсетей будут заниматься сотрудники администрации. Дополнительных штатных единиц в связи с этим в администрации не вводят, доплаты тоже никому не предусмотрены. Стимулы — только моральные.

— Но этими непрофессиональными силами мы хотим производить информацию. Возможно, у нас будут ошибки. Но мы их не боимся, потому что пробуем. Мы идем на риски, чтобы установить дополнительный контакт с жителями, — рассуждает Игорь Бузовский.

При этом сам глава района просматривает Twitter ("потому что он очень оперативный") и выкладывает фотографии в Instagram.

screenshot-www.instagram.com-2017-08-17-11-23-47_cr.png

Газета

Бюллетень «Аргументы и факты Центрального района» будет выходить тиражом в 299 экземпляров примерно два раза в месяц. Его можно будет бесплатно взять в торговых центрах, ЖЭСах, кинотеатрах и других общественных местах района.

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