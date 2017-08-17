Чиновники осваивают интернет: администрация Центрального района Минска презентовала сайт и страницы в соцсетях

Администрация Центрального района города Минска 16 августа устроила презентацию для жуналистов, на которой презентовала свои новые информационные площадки: газету «Аргументы и факты Центрального района», аккаунты в соцсетях (Twitter, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram) и обновленный сайт администрации.



Сайт

Сайт решили обновить, чтобы сделать более удобным для горожан, сообщает TUT.by со ссылкой на главу Центрального района Игоря Бузовского.





Разработкой ресурса занималась компания Webinsight. Стоимость ресурса была «очень маленькой».

Обновленный сайт отличается в числе прочего тем, что в нем много фотографий и места для видео. Но главная особенность ресурса — окно онлайн-трансляции того, что происходит на Немиге, 24 часа в сутки. Специально для этого на крыше ТРЦ «Галерея Минск» поставили камеру.

— Мы привлекаем туристов, снимаем ролики, но я удивился, когда узнал, что у нас нет веб-камеры. В городе Минске посмотреть на Минск в режиме онлайн было нельзя, — прокомментировал Игорь Бузовский.



Соцсети

Администрация Центрального района завела аккаунты во всех полуярных в Беларуси соцсетях: "Твиттере", "Фейсбуке", "Инстаграме", "ВКонтакте" и в "Одноклассниках".





По словам Игоря Бузовского, главная задача этих каналов — оперативное получение информации от жителей и реагирование на нее:

— Площадка соцсетей остается достаточно неотработанной и сложной, поскольку ее восприятие госслужащими остается как восприятие официальной площадки. Хотя она более интерактивна и позволяет делать ошибки. И своих сотрудников, которые будут заниматься этими площадками, я нацеливаю на одно — не бояться ошибаться. Это повод для живого разговора [с гражданами].

Наполнением сайта и соцсетей будут заниматься сотрудники администрации. Дополнительных штатных единиц в связи с этим в администрации не вводят, доплаты тоже никому не предусмотрены. Стимулы — только моральные.

— Но этими непрофессиональными силами мы хотим производить информацию. Возможно, у нас будут ошибки. Но мы их не боимся, потому что пробуем. Мы идем на риски, чтобы установить дополнительный контакт с жителями, — рассуждает Игорь Бузовский.

При этом сам глава района просматривает Twitter ("потому что он очень оперативный") и выкладывает фотографии в Instagram.





Газета

Бюллетень «Аргументы и факты Центрального района» будет выходить тиражом в 299 экземпляров примерно два раза в месяц. Его можно будет бесплатно взять в торговых центрах, ЖЭСах, кинотеатрах и других общественных местах района.



