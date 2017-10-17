Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения

Время идет, рынок изменяется, а «больные» точки взаимодействия с клиентами и бесконечные муки поиска вдохновения у дизайнеров и иллюстраторов остаются прежними. Marketing.by решил визуализировать "страдания" и поиски вдохновения творческих людей и попросил иллюстраторов Надежду Макееву, Александру Малашонок, Алину Кириенко и каллиграфа Алексея Коваля нарисовать образы для будущего стикерпака.

У каждого участника было около часа, чтобы посредством иллюстрации и\или емкой фразы рассказать о самом насущном в своей работе. Чтобы облегчить задачу участникам и создать комфортные условия творческого процесса, в качестве рабочего инструмента marketing.by предложил дизайнерам инновационный планшет Lenovo Yoga Book. Он позволяет создавать иллюстрации прямо на панели Create Pad или на обычном листе бумаги, уложенном на эту панель (созданную в сотрудничестве с Wacom), при помощи стилуса с чернильным стержнем. Панель распознает 2048 вариантов нажима, а рисунок сразу переводится в цифровую форму. Знакомство с новой техникой заняло несколько минут и "бесстрашная четверка" ринулась в бой образов.

Надежда Макеева, иллюстратор, работает с крупнейшим онлайн журналом о политике, экономике и бизнесе в России — Republic. Среди работ: обложки журнала "Большой”, обложки альбомов “Кассиопеи” и “Петли Пристрастия”, серия принтов для коллекции аксессуаров velcom, совместные проекты с европейскими и американскими рекламными агентствами и многое другое.







Если честно, я ни разу не рисовала вот так прямо на бумаге, чтобы рисунок одновременно оцифровывался. У меня дома есть графический планшет и сенсорный экран, но это не совсем то. Тут же очень круто.



Мои образы сумасшедшие и психоделические. Ими я хотела показать, что, когда появляется вдохновение, художника «прет» и он может превращаться в сумасшедшего, который пляшет танец Шивы на одной ноге и творит.







Первый мой стикер про вдохновение, а второй — унылая депрессия, болото и слезы. Посмотрите — согнувшийся горбатый зайка плачет и не знает, что делать. Это такая распространенная ситуация, когда ты сдаешь 10-й вариант работы, а тебе говорят: "а давайте поиграем со шрифтами?", "цвет не достаточно премиальный" или "что-то не то, но что – мы не понимаем, попробуйте что-нибудь поменять".















Я бы вообще наряду с супер-позитивным нарисовала и супер-негативный стикер-пак, но я понимаю, что он не будет пользоваться спросом. А ведь бывают такие истории, которые хочется разложить на демотиваторы – ими стоит поделиться. В работе иллюстратора, внутри определенных рамок, нельзя сделать правильно или неправильно, потому что по итогу решения принимаются исходя из субъективного вкуса одного человека.



Еще со школы у меня остались такие черты характера, как усидчивость и терпение, но эти качества не всегда полезны, потому что портят нервы. Поэтому в ситуации отсутствия вдохновения, я могу потерять много нервных клеток, но результат работы будет.







Вдохновляют меня красивые картинки, сказки и отдых. Хотела бы я сказать, например, что путешествую по Европе и миру на каждых выходных, но нет. Я фильмы смотрю и сказки очень люблю. Люблю "Хроники Нарнии". А есть, например, один фильм ужасов, который меня часто спасает: перезагружает мой мозг и очищает восприятие. Это "Лабиринт Фавна".



Анастасия Малашонок, иллюстратор, дизайнер-фрилансер, автор работы для ателье Marina De Golle, Dorohins magazine, "Золотой вавилон".







Я дизайнер-фрилансер, и многим кажется, что это райская жизнь. Спишь до обеда, сама решаешь, как распорядиться своим временем, смотришь фильмы, слушаешь музыку и одной рукой где-то там в перерывах рисуешь. А на самом деле ты должен уметь отлично себя организовывать, и никто не несет ответственности за работу. Только ты. Часто нет ни выходных, ни праздников. Это, собственно, и стало темой для первого рисунка.















Мне очень непривычно работать на таком планшете. Но когда разберёшься с инструментами, все становится довольно просто и удобно. Понравилось, что регулируется нажим. Вообще, ощущения очень похожи на то, как рисуешь на обычном граф планшете. Думаю, что эта штука может вполне заменить скетчбук. Особенно, если отдаёшь предпочтение именно компьютерной графике.







Вторая «боль» дизайнера — когда нет вдохновения, не приходят идеи. Вот уже дедлайн, а у тебя ничего нет. И ты, как сумасшедший, пытаешься их найти.



Третий стикер про то, что идея способна поглотить тебя, как маленького ребенка. Целиком. И ты ничего с этим не можешь сделать.







Вообще, сначала я нарисовала один рисунок, потом нашла в программе на планшете Lenovo Yoga Book кисть, которая повторяет по структуре масло. Она невероятно понравилась. Я решила использовать ее, чтобы быстро накидать осьминога. Он, собственно, это все мы, кто разрывается на части от многозадачности.









Вдохновение на самом деле вокруг нас. Иногда видишь — листик летит, и думаешь, как же красиво! Так и рождается что-то в работе из полета этого листика. Нужно быть очень открытым к миру и не ждать наплыва вдохновения. Если все плохо, а делать нужно сейчас, тогда помогают картинки и референсы. Чаще всего это визуальная подборка по теме.





Когда у меня совсем ничего не рисуется и не придумывается, я не откладываю до завтра работу, а начинаю разрисовываться. Открываю программы или беру лист и начинаю водить линии. Мое воображение выцепливает образы из хаотичного узора. Так иногда и рождаются мои персонажи.

Алина Кириенко, дизайнер в компании PRAS, руководила проектами для "Маёнтак Падароск", «Центр сервисного обслуживания Huawei", компании "Ньюлэнд".







Мы долго думали, что же изобразить и решили вспомнить про некоторых менеджеров у заказчиков. У них есть выражение, которое обезличивает и, соответственно, снимает ответственность с тех, кто принимает решение по проекту. "Было принято такое решение". Кем именно, не понятно. Но после этого обычно идет большое количество правок, которые в основном исходят именно от менеджеров — а не от того, чьи интересы они представляют и кто в конечном счете утверждает дизайн.











Вдохновение нельзя найти в определенном месте. Обычно оно приходит неожиданно. Чаще всего при разработке идеи я на что-то опираюсь, мои идеи не приходят из ниоткуда.

Когда идеи нет, то её поиски лучше отложить на завтрашний день. Хорошо срабатывают стрессовые ситуации, когда ты уже вообще не понимаешь, что происходит, но мозг часто генерирует хорошие идеи.



В некоторых случаях мне помогает живопись, ее детали вдохновляют. Иногда я могу целый день проработать над одной маленькой деталью, если она мне не нравится. Например, могу рисовать глаза целый день. Для многих дизайнеров настоящая боль — это проработка рук персонажа.







Мне очень понравилось, что на этом планшете можно рисовать ручкой на обычном листе бумаги. Словно сливаешься со своей работой. Очень актуально для тех, кто ценит тактильность.

Алексей Коваль, каллиграф, разработал шрифт для Белорусской железной дороги, создал новый логотип сети “Евроопт”.









Для проекта я выбрал два основных выражения. Первое из них — "Каллиграфично"— это у нас классическая такая каллиграфия, текучая и округлая. Я хотел, чтобы она читалась как всем нам известная запись "отлично". В своей голове я держал именно слово похвалы и хотел, чтобы вы его прочувствовали в этом слове. Почему его? Потому что критика и негатив — это наше все. Обычно у нас именно делают замечания по работе, а не хвалят ее.







"Кернинг. Пипец." — специально для тех, кто любит покритиковать межбуквенное расстояние, используя не совсем корректный термин "Кернинг". Его любят дизайнеры. В русском языке для этого есть правильное понятие — "разрядка". В иностранном языке — "трекинг". Ну это же как с футболом: в нём как бы разбираются все и не важно как.







В этой надписи я использовал два шрифта, они выполнены нарочито неаккуратно, корявым школьным почерком. Слово "Пипец" словно кто-то взял и дописал. Монолиния всегда считывается, как условно безэмоциональная. Я апеллировал к условному мему "школота".

Самое классное в шрифтах то, что все мы их чувствуем, но объяснить не можем. В любом знаке очень много закодированной информации, и чем более нюансный шрифт, с которым мы можем работать, тем более эмоциональным и погруженным в определенную культуру он может получиться. В каждом шрифте есть свое настроение.







Если нет вдохновения, то я откладываю до последнего. Я либо делаю все сразу и быстро, либо это то, что затягивается. Ты постоянно про это думаешь, это не дает тебе покоя. Вообще, первый вариант дизайнера — самый искренний, потому что, делая его, он погружается в заказчика, думает о проекте и засыпает с мыслями о нём.

– Дизайнеры – это вдохновляющая аудитория для компании Lenovo. А все потому что дизайнеры – очень благодарная аудитория: они ценят комфорт и всегда готовы внести свое видение, чтобы улучшить мир и продукт, они используют продукты нестандартно, поскольку сами творчески подходят к решению задач, они буквально «изобретают» будущее, сначала на бумаге или в цифровом формате, – комментирует PR-менеджер компании Lenovo Анна Кузнецова. – Все это позволяет нам совершенствовать устройства для дизайнеров, чтобы они могли получать удовольствие от работы и творчества. Yoga Book – уникальный продукт, который призван воплощать творческие порывы и помогать в работе, и мы рады, что беларуским дизайнерам эти планшеты 2-в-1 помогли создать замечательный стикерпак и излить душу о тонкостях своей профессии!





Стикерпак можно скачать по ссылке.

Небольшое видео о том, как это было: