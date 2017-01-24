Чем покорим иностранцев? Нацагенство по туризму представило страновой портал и новые туристические видео о Беларуси

Национальное агентство по туризму презентовало новые видеоролики о Беларуси для демонстрации туристических возможностей страны за рубежом, а также новую печатную продукцию и обновленные сайты о туризме.

По заказу Нацагенства по туризму были подготовлены два ролика. Первый из них – пятиминутный общий презентационный туристический ролик о Беларуси снят студией Varvis:

- На данный момент Беларусь не спозиционирована как туристическая страна в принципе. И с этого надо начинать. Первой задачей фильма было, образно говоря, придать Беларуси «объем». Показать, что это полноценная туристическая страна: большая, древняя, с необычной историей, уникальной природной, современная, и невероятно красивая, - создание ролика Сергей Воропаев, директор VARVIS Production, режиссер проекта



Мы начали проект с мысли о том, что прежде чем кому-то рассказывать о Беларуси, важно самим понять, какой мы хотим ее видеть. На нас посмотрят с интересом лишь, когда мы сами себя таковыми увидим. Поэтому первым появился вариант фильма на белорусском языке, где, кстати, активно использованы его уникальные возможности для озвучки. Например, в русском языке в слове «окрыляет» согласная на конце «закроет» слово. Но в белорусском «акрыляе» - открытое окончание.

Сочетая эту особенность с движением камеры можно получить уникальный эффект, где белорусское слово «растворяется» в движении камеры.



Основной сложностью было сделать все это на отрезке в пять минут за бюджет, в разы меньший среднего ролика в 30 сек. Было непросто, но возможно! Теперь знаем как)

Для этого использована захватывающая музыка, которую создавали больше месяца, множество съемок с дронов, и драматическое развитие сюжета. В фильме есть и мистические нотки, делающие Беларусь, подобно легендарной Папараць-кветке манящей, и загадочной.

Существуют также короткие 30-секундные тематические версии этого ролика: о людях, природе, истории, военно-историческом туризме и т.д.

Второй ролик посвящен религиозному туризму и паломничеству. Его автор – Алексей Ракович:

Брошюры с ответами на два главных вопроса

В конце 2016 года Национальное агентство по туризму изменило подход к выпуску рекламно-печатной продукции, рассказывает Ирина Гордиенко, начальник отдела маркетинга Нацагенства по туризму:

— Когда мы ездили на выставки и презентации, то у иностранцев к нам было два главных вопроса: что такое Беларусь и что у вас делать? Поэтому мы издали две брошюры, которые отвечают на эти два вопроса – «Найди свою Беларусь» и «100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси», обе на восьми языках.





Идеи для второй брошюры собирались в том числе и через Facebook: более 30 пунктов из 100 были предложены пользователями соцсети, и все эти люди упомянуты в брошюре.













Разработкой дизайна рекламно-печатной продукции занималось агентство Pocket Rocket.

— Мы организуем Freaky Summer Party и независимо от Нацагенства по туризму последние 1,5 года рекламируем его за рубежом. И понимаем специфику, что нужно людям, какие носители в Европе пользуются популярностью, какой нужен уровень полиграфии и т.д. И мы были приятно удивлены, что сотрудники Нацагенства были подкованы в этих вопросах, понимают, что сейчас в тренде. Поэтому работа строилась в профессиональном русле, — отметил Денис Трусило, арт-директор Pocket Rocket.

По его словам, целью буклета «Найди свою Беларусь» было показать натуральную и спокойную Беларусь, в которую можно приехать отдохнуть. Под это подбирались текстура бумаги, текст, фото, верстка.

— Также перед нами была поставлена задача разработать несколько дизайнов разных носителей. Мы искали новое графическое воплощение, но смотрели в прошлое, в культурное наследие, исходили из национальных символов. И представляли их более современно. Кроме того, создали специальную сетку, благодаря которой можно генерировать фактически бесконечное количество носителей, которые построены по одному правилу, но выглядят по-разному.













Страновой портал в домене .travel

Национальное агентство по туризму обновило в 2016 году сайт belarustourism.by, который рассчитан на профессионалов, а также создало страновой портал —Belarus.travel, который будет использовать для презентации Беларуси за рубежом. Стоимость разработки двух сайтов составила порядка 50 000 рублей.

Домен Belarus.travel с трудностями, но был получен буквально несколько дней назад. И сейчас 1-1,5 месяца Национальное агентство по туризму будет наполнять сайт контентом.

— Потом для наполнения сайта будем привлекать буквально всех. Потому что никто не расскажет о Беловежской пуще лучше, чем люди, которые там работают. Собираемся привлекать фотографов, журналистов. В Нацагентстве есть информационный отдел, который будет этим заниматься, — отметила Анастасия Шаткевич, ведущий специалист отдела информационного обеспечения Нацагентства по туризму.





В презентации сайта и его демоверсии использованы фотографии Виктора Малыщица



Сайт Belarus.travel разрабатывала студия PRAS. Арт-директор Алексей Кульбицкий объяснил, почему оформление и структура сайта были сделаны именно такими:

— Поскольку наша страна еще не очень известна, и как такового символа и образа у нет, то тяжело делать упор на фотографии. Например, мы ставим зубра как символ Беларуси, наши соседи это понимают, а вот жители стран чуть подальше, те же немцы, думают, что это просто корова или бизон, и никакой ассоциации с Беларусью у них не возникает.

Мы предложили искусственными визуальными средствами показать нашу страну как некий оплот уюта, поэтому оформление сайта сделано в акварельной тематике. Техника акварели дает общее представление о стране – все уютно, красиво, но местами пока еще размыто. Что касается структуры, то это конструктор, с помощью которого можно создавать страницы как угодно. Как таковых рубрик нету, чтобы сайт не закостенел и не превратился в унылую страницу. Есть набор статей, которые можно объединять на определенные темы.





В дальнейшем Национальное агентство по туризму планирует создавать на сайте Belarus.travel посадочные страницы под разные целевые аудитории, а также имеет большой план развития в интернете. По словам Анастасии Шаткевич, в будущем предусмотрены активности в соцсетях, работа с хештэгами, а также коммерческое продвижение на определенные аудитории.