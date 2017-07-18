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Car is art: оперная певица исполняла арии на улицах Минска на новой Mazda CX-5

18 Июля 2017 70 0 PR Бизнес Креатив Рекламные кампании
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В ночь с пятницы на субботу, с 15 по 16 июля, компания «Атлант-М Холпи» провела необычную пиар-акцию Car is art, посвященную появлению в Беларуси нового автомобиля Mazda CX-5.

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На улицах Минска звучали оперные арии в исполнении Татьяны Гавриловой, солистки Большого театра оперы и балета. Татьяна исполняла «Summertime» Джоржа Гершвина и арию «Мюзетта» из оперы «Богема» Джакомо Пуччини.

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От заката до рассвета певица выступила с ариями в Robinson Club, на улице Октябрьской, на площади Свободы, 4 и на проспекте Независимости.

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Столичные бары приглушали танцевальную музыку, тусовщики и байкеры замирали перед чарующей музыкой и новой Mazda CX-5.

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