Car is art: оперная певица исполняла арии на улицах Минска на новой Mazda CX-5

В ночь с пятницы на субботу, с 15 по 16 июля, компания «Атлант-М Холпи» провела необычную пиар-акцию Car is art, посвященную появлению в Беларуси нового автомобиля Mazda CX-5.

На улицах Минска звучали оперные арии в исполнении Татьяны Гавриловой, солистки Большого театра оперы и балета. Татьяна исполняла «Summertime» Джоржа Гершвина и арию «Мюзетта» из оперы «Богема» Джакомо Пуччини.





От заката до рассвета певица выступила с ариями в Robinson Club, на улице Октябрьской, на площади Свободы, 4 и на проспекте Независимости.





Столичные бары приглушали танцевальную музыку, тусовщики и байкеры замирали перед чарующей музыкой и новой Mazda CX-5.



