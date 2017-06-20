Cannes Lions LIVE'17: в Каннах столкнули лицом к лицу классический Голливуд и YouTube

Мы продолжаем наши живые заметки с Каннского фестиваля рекламы. Первые дни здесь выглядят, как старт любого проекта - половина зон еще не запустилась, половина еще делает монтаж. Но дух креативности уже наполняет пространство.

В отдельной части дворца, как и в прошлом году, разместился Health Lions. В этом году сюда подтянулись и технологии. Много говорят об использовании в Health и Pharma IoT (Интернет вещей), AI (Искусственный Интеллект), VR (Виртуальная реальность и AR (Дополненная Реальность).













Дискуссия дня: Голливуд VS YouTube

Агентство Ketchum организовало интригующую дискуссию, сведя на одной сцене классический Голливуд и YouTube, чтобы сравнить механизмы работы с брендами, взаимодействие с публикой и так далее. Голливуд представила во вполне голливудском гламурном стиле актриса Лора Дерн («Большая маленькая ложь», «Последний джедай»), за YouTube очень неформально отвечала Грейс Хелбиг с более чем 3 000 000 подписчиками.





Несмотря на разницу в бэкграунде, заявленного противостояния не вышло. Звезды прекрасно поладили на сцене и в целом, во многом сошлись: им обеим нравится самим участвовать в создании и продюссировании контента, для обеих важно, чтобы бренд, который они представляют, был релевантен (в случае Дерн – для нее как бренда, в случае Грейс – для ее аудитории).

При участии в рекламных кампаниях обе звезды хотят видеть эту работу как диалог, имея возможность адаптировать под себя предложенные маркетологами идеи. Грейс очень повеселила рекламщиков в зале, заявив, что очень уважает идеи и труд, который вкладывают агентства в сценарии роликов, но все же она все равно будет главным человеком, определяющим, каким образом стоит разговаривать с ее аудиторией.

Итак, как подойти к привлечению таких селебрити для своей кампании? Для Грейс – изучить ее аудиторию, ее стиль и дать ей право самой решать, как преподносить ваш продукт подписчикам. Для Лауры – прийти с интересной, желательно полезной идеей, чтобы во время очередной пресс-конференции у нее была возможность рассказать не только о том, как проходили съемки в 10-ый раз, а о чем-то более важном и полезном.

Партнер дня

В первые мы встретили на фестивале партнерскую зону бренда с белорусскими корнями. Это зона британского офис Viber. Они разместились на территории Cannes Lions Cabana Beach прямо у выхода из второй части Дворца.









Еще два года назад Viber был практически полностью закрыт для рекламы. Сейчас они пришли с предложением о сотрудничестве, в первую очередь с брендами. Кроме готовых продуктов которые они предлагают (брендовые стикерпаки и паблик каналы), они готовы рассматривать любые предложения о сотрудничестве и предлагать бизнесам не стандартные решения.





Например, в сотрудничестве с WWP они сделали платные стикеры, доход от которых, шел на благотворительность. А в официальном канале можно было следить за тем, на что ушли деньги.

Специально под Cannes Lions Festival в мессенджере появились достаточно забавные стикеры, которые можно скачать по QR коду.





Нетворкинг дня

Одна из немногих площадок, которая была готова принимать гостей в первые дня фестиваля – это площадка креативного медицинского агентства Klick Health, которая расположилась за пределами дворца, расширив программу Lions Health.

Обучающая программа включала панельные дискуссии с клиентами агентства, а также встречи со звездами сериала Art of Design от Netflix (фотограф Platon и архитектор Bjarke Ingels). Как только спикеры в палатке успели закончить разговор об инновациях в медицине, а также о продуктивном взаимодействии клиента и агентства, персонал начал заносить столы и готовить площадку для двухчасовой вечеринки.









Основным развлечением на вечеринке стали ди-джей и разговоры о развитии категорий Pharma и Health. А главными угощениями: холодное розе и здоровые закуски из овощей, рыбы и традиционных французских изысков.









Из подслушенного на вечерне можно сделать выводы, что Фарма очень активно взялась за рекламную индустрию. Это сфера в которой очень много денег и они не жалеют их инвестировать в такие мероприятия, как Канны. Большинство сетевых агентств запустили отдельные подразделения Health, а казалось бы, очень консервативные клиенты говорят о важности креатива в их сфере.





Так прошел второй день фестиваля. До встречи завтра, ваши Владимир Могилевец и Ирина Рогачева