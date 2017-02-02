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БелЖД открыла первый агентский интернет-ресурс по покупке электронных билетов

2 Февраля 2017 marketing.by 329 0 Байнет Бизнес Компании
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В целях дальнейшего развития дистанционных каналов продаж и повышения их удобства для потребителей Белорусская железная дорога расширяет агентскую сеть продажи проездных документов (билетов) через Интернет.

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В соответствии с договором о развитии агентской сети реализации электронных проездных документов, заключенным Белорусской железной дорогой и ООО «Билет маркет», вводится в эксплуатацию веб-система ООО «Билет маркет» на сайте biletix.by.

Оплата электронных билетов на сайте biletix.by осуществляется с помощью банковских платежных карт. Кроме того, пользователям доступен возврат электронных билетов на сайте.

По вопросам оформления, оплаты и онлайн-возврата электронных билетов на сайте biletix.by пользователи могут обратиться по контактным данным, размещенным на веб-ресурсе ООО «Билет маркет».

Планируется, что в последующем будет создана мобильная версия сайта biletix.by, а также получит развитие сеть субагентов по продаже проездных документов.

В планах ООО «Билет маркет» также продажа электронных проездных документов в общественных местах. Граждане смогут приобрести электронный билет за наличный расчёт, а распечатать его уже непосредственно перед посадкой в поезд на станции отправления.

Агентский интернет-ресурс biletix.by — это не первый проект Белорусской железной дороги и ООО «Билет маркет». БЖД уже имеет опыт работы с этой компанией. В апреле прошлого года агентский пункт по реализации проездных документов на железнодорожный транспорт ООО «Билет маркет» был открыт в здании автовокзала в городе Островец.

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