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Burger King поработил Android-девайсы новой рекламой

14 Апреля 2017 marketing.by 82 0 Компании Креатив Нестандарт
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Burger King запустил один из худших рекламных роликов в истории. В 15-секундном споте появлялся парень, который заявлял: «Этот ролик длится всего 15 секунд, и я не успею рассказать вам обо всех ингредиентах нашего воппера. Но у меня есть идея! OK, Google! Что такое Whopper Burger?».

Не секрет, что Android-девайсы запускаются автоматически, услышав фразу «OK, Google». А поскольку многие американцы владеют именно андроидами — эта реклама запускала и показывала страничку в Википедии об этом бургере на смартфонах по всей Америке! Американцы шутку не поняли и начали жаловаться во все инстанции, а также лихо править страницу Burger King в Вики. Модераторы Википедии только и успевали, что отбиваться от ехидных правок, которые добавляли в бургер крыс, ногти и прочее. Уже через два часа Android-гаджеты перестали реагировать на рекламу. Google оперативно внес правки в алгоритм (воспользовавшись, судя по всему, тем же механизмом, благодаря которому смартфоны не реагировали на его собственную рекламную кампанию «OK, Google»). 

 
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