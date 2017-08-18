Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

"БСБ Банк" снова может работать с физлицами

18 Августа 2017 88 0 Бизнес Законодательство Тренды Экономика
Поделиться

Национальный банк с 18 августа 2017 года восстановил лицензионные полномочия ЗАО "БСБ Банк" на осуществление банковских операций с физическими лицами 

Как сообщается в пресс-релизе Нацбанка, с учетом проделанной ЗАО "БСБ Банк" работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и на основании заявления банка правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение с 18 августа 2017 года дополнить перечень банковских операций, указанный в выданной ЗАО "БСБ Банк" лицензии на осуществление банковской деятельности, следующими банковскими операциями:

  • привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);
  • открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
  • выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета;
  • выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц;
  • доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.

При этом, согласно решению Национального банка, ЗАО "БСБ Банк" необходимо обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов).

Национальный банк обещает продолжать мониторинг принимаемых ЗАО "БСБ Банк" мер по выполнению данных решений.

Поделиться

Вакансии

Компания Streamline ищет специалиста в отдел рекламы и маркетинга Открылись 9 вакансий в Labs Publicity Group: дизайнер, креативный копирайтер, PR-менеджер и много кто еще Агентство BDCenter ищет Senior Traffic Manager (Media Buyer) Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам
Материалы по теме:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
Белорусский рынок интернет-рекламы вырос на 22% в 2014 году
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Обсуждение:
Читайте также:
Маркетинг в театрах XXI века. Яркий дизайн и кампании 360 градусов — продвижение Молодежного театра эстрады
Впервые крупнейший пивоваренный завод Беларуси объединился с крафтовой пивоварней и выпустил совместное пиво
АКАР: объём рекламного рынка в России за первое полугодие вырос на 14% и превысил 190 млрд ₽
Соцсеть «Одноклассники» запустила новый сервис «Настроения»