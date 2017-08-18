"БСБ Банк" снова может работать с физлицами

Национальный банк с 18 августа 2017 года восстановил лицензионные полномочия ЗАО "БСБ Банк" на осуществление банковских операций с физическими лицами

Как сообщается в пресс-релизе Нацбанка, с учетом проделанной ЗАО "БСБ Банк" работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и на основании заявления банка правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение с 18 августа 2017 года дополнить перечень банковских операций, указанный в выданной ЗАО "БСБ Банк" лицензии на осуществление банковской деятельности, следующими банковскими операциями:

привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);

открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета;

выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц;

доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.

При этом, согласно решению Национального банка, ЗАО "БСБ Банк" необходимо обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов).

Национальный банк обещает продолжать мониторинг принимаемых ЗАО "БСБ Банк" мер по выполнению данных решений.