Британские студенты сняли мультфильмы по мотивам книг русских классиков

Британское издательство Vintage Classics объявило результаты конкурса, который провели среди студентов Кингстонского университета: по случаю переиздания шести книг русских писателей начинающим аниматорам предложили снять короткие мультфильмы по мотивам классических романов.

По условиям конкурса, видео должны были гармонировать с обложками книг.

Лучшей признали работу команды под руководством Флоры Колтон по мотивам «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Победители получат приз — тысячу британских фунтов.

Второе место досталось Кэти Вонг и её команде, создавшим мультфильм по книге Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

Приз за третье место получила команда Марии Моррис за ролик по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.Также члены жюри отметили работу команды Анны Текеш, посвящённую «Преступлению и наказанию» Достоевского.