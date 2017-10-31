«Брестский мясокомбинат» предложил блогеру компенсировать стоимость фото

"Брестский мясокомбинат" извинился перед Татьяной Назарук, автором "Вкусного блога". Накануне блогер уличила SMM-специалистов компании в заимствовании ее фото без разрешения.





Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга ОАО Брестский мясокомбинат, по просьбе marketing.by прокомментировал ситуацию:

"ОАО «Брестский мясокомбинат» приносит свои извинения Назарук Татьяне за несанкционированное использование фотографий из «Вкусного блога», который ей принадлежит.

Хотим пояснить, что администратор социальных групп в интернете сделала это непреднамеренно. Фотографии были скопированы в свободном доступе с интернет –ресурса Яндекс. Картинки.

Данный факт нисколько не уменьшает нашей вины по использованию фотографий. В настоящее время ОАО «Брестский мясокомбинат» предложил блогеру компенсировать стоимость фотографий, и впредь мы будем внимательнее следить за пользованием материалов из интернета".