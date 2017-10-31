Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

«Брестский мясокомбинат» предложил блогеру компенсировать стоимость фото

31 Октября 2017 99 0 Байнет Бизнес Мнение Тренды
Поделиться

"Брестский мясокомбинат" извинился перед Татьяной Назарук, автором "Вкусного блога". Накануне  блогер уличила SMM-специалистов компании в заимствовании ее фото без разрешения.

screenshot-vk.com-2017-10-30-17-16-03-267_cr.jpg

Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга ОАО Брестский мясокомбинат, по просьбе marketing.by прокомментировал ситуацию:

"ОАО «Брестский мясокомбинат» приносит свои извинения Назарук Татьяне за несанкционированное использование фотографий из «Вкусного блога», который ей принадлежит.

Хотим пояснить, что администратор социальных групп в интернете сделала это непреднамеренно. Фотографии были скопированы в свободном доступе с интернет –ресурса Яндекс. Картинки.

Данный факт нисколько не уменьшает нашей вины по использованию фотографий. В настоящее время ОАО «Брестский мясокомбинат» предложил блогеру компенсировать стоимость фотографий, и впредь мы будем внимательнее следить за пользованием материалов из интернета".

Поделиться

Вакансии

Сеть кинотеатров Silver Screen ищет нестандартного маркетолога НОВАЯ вакансия НОВОГО копирайтера в НОВОМ креативном агентстве HN TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты!
Материалы по теме:
10 лет marketing.by: Кто и как создавал первый профессиональный ресурс о маркетинге и рекламе
«Рейтинг Байнета» назвал лучших среди беларуских web-студий и seo-компаний
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
Обсуждение:
Читайте также:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
Xiaomi в Беларуси планирует открыть 15 магазинов к концу 2018
Как компании отработали Хеллоуин: примеры ситуативного маркетинга в Ночь Всех Святых
Брестский мясокомбинат использовал фото из кулинарного блога без спроса