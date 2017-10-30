Брестский мясокомбинат использовал фото из кулинарного блога без спроса

Автор кулинарного блога Vkusnyblog.ru Татьяна Назарук пожаловалось на то, что Брестский мясокомбинат использовал фотографии из ее "Вкусного блога" на своих страницах в социальных сетях.



"К тому, что мои рецепты и фото постоянно тырят, я отношусь философски. Это уже как данность – солнце встает на востоке, дрожжи гибнут при 50 градусах, а я каждый день нахожу свои работы на левых сайтах. Но одно дело видеть свои фото в группе во Вконтакте “Готовь как богиня, живи как княгиня”, и совсем другое – в рекламных материалах крупнейшего в стране мясокомбината, причем БРЕНДИРОВАННЫЕ ЕГО ЛОГОТИПОМ. К такому глумлению над интеллектуальной собственностью жизнь меня не готовила!" - пишет Татьяна Назарук.



И приводит примеры. Вот, например, пост из блога от 21 сентября 2017 года:

А это пост пост из станицы Вконтакте "Рецепты и советы | Брестский мясокомбинат" от 19 октября 2017 года (уже удален):

Фотографии из блога использовались не только в октябре, но и, например, в июне 2017 года:

На момент написания материала пост в на странице ВК не был еще удален:





Блогер также решила сразу на ответить на вопрос: "Таня, тебе жалко рецептиков что ли?":

"Так вот: МНЕ ЖАЛКО! Вкусный Блог – это мой главный проект, моя основная работа. И каждый рецепт с фото – это не просто “приготовила, клац-клац – и в блог”. Это постоянные затраты на продукты, покупку и обновление дорогой фототехники, посуды, фонов и текстиля для съемки. Это вложения в профессиональную литературу, поездки, стажировки, поварские конкурсы , мастер-классы. На случай, если компании нравится мой контент, есть уже отработанная схема сотрудничества с разработкой индивидуальной концепции, позиционированием продукта и фуд-съемкой в комплекте. Казалось бы, это очевидные вещи. Но они почему-то оказались совсем не очевидными для Брестского мясокомбината, потратившего в прошлом году больше миллиона долларов на рекламу (по их же собственным финотчетам). О репутационных потерях, которые из-за такой политики может понести бренд, тоже никто не думал. Я ведь об этих публикациях узнала от своих читателей, которые стали сбрасывать мне ссылки с вопросами “А вы что – сотрудничаете?”, “А чего это они используют ваши рецепты?” и т.п."

Marketing.by связался с начальником отделом маркетинга Брестского мясокомбината, и он обещал завтра прокомментировать ситуацию, так как сегодня находится в командировке и пост о использовании фотографий еще не видел.

Также мы попросили Татьяну Назарук рассказать о том, какие действия она предполагает предпринять кроме поста в блог о нарушениях:





- Все зависит от реакции компании. Я не любитель травли в соцсетях и не сильно настроена поднимать волну "давайте заминусуем БМК в фейсбучке". Но обращение в суд - абсолютно реальная перспектива.

- Пробовали ли вы связаться с представителями компании до публикации поста?

- Выискивать нужный контакт, пробиваться, объяснять, кто я и чего хочу - это долгий трудозатратный путь. И в результате я еще и выступаю в роли просящего. Я понимаю, что меня читают не только несколько десятков тысяч человек в сутки, но и конкретно те представители БМК (или их подрядчиков), которые беззастенчиво брали мои материалы и игнорировали либо удаляли комментарии пользователей. Ведь им не один раз писали, что делать так - некорректно. Последний такой комментарий провисел у них неделю без всякой реакции. Соответственно, пришлось идти другим путем.

- Если фото будут использоваться компанией и дальше, что будете предпринимать?

- Я не думаю, что заимствование материалов продолжится. После публикации поста часть фото была оперативно удалена.

- На каких условиях вы готовы примириться с мясокомбинатом?

- Были ли у вас аналогичные ситуации раньше? Как они решались?

- Пока что поставили целью прекратить подобную практику. А по условиям - это обычно в процессе рождается по инициативе извиняющейся стороны.

- За 10 лет существования Вкусного Блога мы сталкивались с воровством столько раз, что и не сосчитать. Как минимум десяток раз сайт копировали полностью. Мы научились с этим бороться. Если заимствования редкие или разовые - на это мы даже не обращаем внимания. Но если это происходит систематично - приходится реагировать. Если это делают не вебмастера с небольших проектов, а крупные компании - обычно решается все после комментария под ворованным материалом. Объяснились, обсудили - и вопрос закрыт. В некоторых случаях по итогу мы даже стали партнерами. Но были и прецеденты, когда от нас просто отмахивались. Тогда приходилось идти в суд. На самом деле, когда с хорошим адвокатом пройдешь до конца этот путь один раз - понимаешь, что это далеко не так сложно, как кажется обывателю. Просто нужно следовать определенному алгоритму - запасаться подтверждениями, собирать доказательства, правильно выстроить линию поведения. Провального для нас случая еще не было.