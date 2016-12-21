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"Боржоми" выпустил для тусовщиков с Зыбицкой мобильный алкометр

21 Декабря 2016 388 0 Digital-маркетинг PR Креатив Творчество
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Приложение-алкометр спрогнозирует промилле, выставит обратный счетчик времени до полного отрезвления, а при необходимости сообщит звуковым сигналом, что “действие” коктейля закончилось. На прошлой неделе приложение и его печатная версия в виде коктейльной карты были официально презентованы в 10 барах самой тусовочной улицы Минска, Зыбицкой, в присутствии столичной ГАИ.

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В виртуальном баре мобильного приложения – полсотни напитков и персональная статистика всего выпитого. Для расчетов используются индивидуальные показатели пола, веса и роста. 

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Тем не менее, разработчики алкометра “Боржоми” предупреждают: цифры приблизительные и нужны скорее, чтобы ориентироваться, а не принимать окончательное решение.

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Приложение-алкометр было создано украинскими разработчиками под ОС Android и iOS. Инициаторы создания приложения поясняют, что люди на самой оживленной улице города должны наслаждаться праздниками без головной боли.

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Скачать приложение Алкометр “Боржоми” можно бесплатно для iPhone и Android.

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