"Боржоми" выпустил для тусовщиков с Зыбицкой мобильный алкометр

Приложение-алкометр спрогнозирует промилле, выставит обратный счетчик времени до полного отрезвления, а при необходимости сообщит звуковым сигналом, что “действие” коктейля закончилось. На прошлой неделе приложение и его печатная версия в виде коктейльной карты были официально презентованы в 10 барах самой тусовочной улицы Минска, Зыбицкой, в присутствии столичной ГАИ.





В виртуальном баре мобильного приложения – полсотни напитков и персональная статистика всего выпитого. Для расчетов используются индивидуальные показатели пола, веса и роста.





Тем не менее, разработчики алкометра “Боржоми” предупреждают: цифры приблизительные и нужны скорее, чтобы ориентироваться, а не принимать окончательное решение.







Приложение-алкометр было создано украинскими разработчиками под ОС Android и iOS. Инициаторы создания приложения поясняют, что люди на самой оживленной улице города должны наслаждаться праздниками без головной боли.





Скачать приложение Алкометр “Боржоми” можно бесплатно для iPhone и Android.