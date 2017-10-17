Блогер Юля Годунова продвинула KitKat с помощью игры в крокодил

В эту субботу, 14 октября, у посетителей ТРЦ Galleria Minsk состоялся интерактивный творческий перерыв, в рамках которого можно было сыграть в «Крокодила», используя современные технологии. Масштабная акция прошла в рамках презентации KitKat White, собрав в онлайне и оффлайне более 10 тысяч участников. Специальным гостем стала популярная видео-блогер Юля Годунова.





Технической основой мероприятия стала live-трансляция, за которой можно было следить как на экранах внутри и снаружи торгового центра, так и на своих смартфонах и компьютерах, используя Instagram и Вконтакте. Благодаря такому подходу в мероприятии приняла участие молодежь со всей Беларуси. 10 000 человек одновременно играли в «Крокодила». Теперь не обязательно жить в столице, чтобы посещать самые модные места и события. Без интернета это было бы невозможно. Сами правила игры тоже подверглись апгрейду: загаданные слова подростки рисовали, используя планшет и стилус.





Главным сюрпризом мероприятия стало появление на сцене популярного белорусского блогера Юли Годуновой. Она пообщалась со зрителями, загадала три связанных персонально с ней слова и разыграла эксклюзивные свитшоты с принтом о своих любимых увлечениях.





«Мне нравятся такого рода акции, — делится впечатлениями Юля Годунова, — Они не скучные и в них легко может принять участие каждый желающий. Многие видео-блогеры проводят свои творческие встречи. Рассказывают о себе и получают удовольствие от присутствия на них толпы людей. Но мне больше по душе такие внезапные тематические встречи, когда в анонсах нет акцента на приглашенной персоне. Меня очень тепло и искренне приняли. Получилась хорошая суббота, полная творчества и веселья».

