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Битва за Facebook: пользователи ставят "Савушкиному продукту" единицы, а сотрудники — пятерки

14 Июля 2017 2 Digital-маркетинг PR Байнет Бизнес Нячэсны маркетинг
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Бренд "Савушкин продукт" попал в немилость к пользователям Facebook: из-за нежелания компании использовать белорусский язык на упаковке люди стали понижать рейтинг официальной странице бренда, выставляя самые низкие баллы.

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На момент написания материала рейтинг страницы "Савушкина продукта" снизился до 1,8 из 5 максимальных баллов.

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Сотрудники компании (или люди, имеющие отношение к бренду), видио, решили немного исправить ситуацию, и написали свои положительные отзывы, выставляя при этом максимальные оценки.

Например, 5 "звездочек" поставила Елена Бабкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью Елена Бабкина. Написав при этом, что "Савушкин продукт" - это "прекрасная компания, наверное, единственная в Беларуси, которая проводит такое огромное количество социальных проектов":

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Мы посмотрели, кто еще за последние несколько дней решил высоко оценить качество продукции компании из Бреста.

Отзыв от пользователя "Оля Бобек":

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Ольга Бобек работает в отделе по связям с общественностью "Савушкиного продукта". Например, в номере корпоративной газеты "Савушкин Info" за июль 2017 года размещен материал об отделе учета и нормирования производства, автором которого является Ольга Бобек:

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Отзыв от пользователя "Анастасия Захарова":

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Наводим курсор на фамилию - и видим должность: "специалист по связям с общественностью в "Савушкин продукт":

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Отзыв от пользователя "Инна Новик":

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На сайте Брестского горисполкома среди участников рождественской акции упоминается "начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Инна Новик":

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Marketing.by обратился за комментарием в "Савушкин продукт", однако, к сожалению, Елена Бабкина, которая уполномочена коммуницировать с прессой, на протяжении двух дней была недоступна для общения по городскому и мобильному телефонам. Мы направили ей вопросы на электронную почту, и, как только получим ответы, опубликуем на сайте.

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