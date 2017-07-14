Битва за Facebook: пользователи ставят "Савушкиному продукту" единицы, а сотрудники — пятерки

Бренд "Савушкин продукт" попал в немилость к пользователям Facebook: из-за нежелания компании использовать белорусский язык на упаковке люди стали понижать рейтинг официальной странице бренда, выставляя самые низкие баллы.

На момент написания материала рейтинг страницы "Савушкина продукта" снизился до 1,8 из 5 максимальных баллов.





Сотрудники компании (или люди, имеющие отношение к бренду), видио, решили немного исправить ситуацию, и написали свои положительные отзывы, выставляя при этом максимальные оценки.

Например, 5 "звездочек" поставила Елена Бабкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью Елена Бабкина. Написав при этом, что "Савушкин продукт" - это "прекрасная компания, наверное, единственная в Беларуси, которая проводит такое огромное количество социальных проектов":





Мы посмотрели, кто еще за последние несколько дней решил высоко оценить качество продукции компании из Бреста.

Отзыв от пользователя "Оля Бобек":

Ольга Бобек работает в отделе по связям с общественностью "Савушкиного продукта". Например, в номере корпоративной газеты "Савушкин Info" за июль 2017 года размещен материал об отделе учета и нормирования производства, автором которого является Ольга Бобек:

Отзыв от пользователя "Анастасия Захарова":





Наводим курсор на фамилию - и видим должность: "специалист по связям с общественностью в "Савушкин продукт":





Отзыв от пользователя "Инна Новик":





На сайте Брестского горисполкома среди участников рождественской акции упоминается "начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Инна Новик":





Marketing.by обратился за комментарием в "Савушкин продукт", однако, к сожалению, Елена Бабкина, которая уполномочена коммуницировать с прессой, на протяжении двух дней была недоступна для общения по городскому и мобильному телефонам. Мы направили ей вопросы на электронную почту, и, как только получим ответы, опубликуем на сайте.