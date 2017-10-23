Библия и Коран под одной обложкой: Итоги рекламного фестиваля Golden Drum в категориях Фильм и Дизайн

24 фестиваль рекламы Golden Drum вручил награды победителям: в сумме 45 Silver Drums, 17 Golden Drums и 14 Grand Prix. Агентство Grey Poland получило Гран-При за проект "Самый большой рождественский хор" в категории Public Relations. MCCANN WORLDGROUP было отмечено "золотом" как наиболее успешное сетевое агентство. В свою очередь McCann Worldgroup Italy наградили "золотой розой" как самое успешное агентство. Российская компания Voskhod выиграла "Золотого Дракона" как самое успешное независимое агентство. Лучшим по рекламе и креативу среди брендов назван Vodafone.
А вот кто получил высшие награды в категории Film
Гран-При
JACKIE
Агентство: Publicis Italy
Клиент: Heineken
Golden Drum
Агентство: ACG Advertising Agency
Клиент: Hungarian Interchurch Aid
Silver Drum
BIG & SMALL CRIMES
Агентство: TBWA-ISTANBUL
Клиент: SENTEZ GROUP
WHALE
Агентство:: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey
JUMP
Агентство: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey
METEOR
Агентство: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey
SURGEON – BUTCHER
Агентство: Havas Prague
Клиент: EKO-KOM
Награда Golden Drum
ONE BOOK FOR PEACE
Агентство: New Moment New Ideas Company
Клиент: Inter-religious Council in Bosnia and Herzegovina
Книга, в которой страница из Библии соседствует со страницей из Корана с целью показать - насколько похожи две эти священные для двух таких разных религий книги.
Награда Silver Drum
Гран-При
JACKIE
Агентство: Publicis Italy
Клиент: Heineken
Golden Drum
Агентство: ACG Advertising Agency
Клиент: Hungarian Interchurch Aid
Silver Drum
BIG & SMALL CRIMES
Агентство: TBWA-ISTANBUL
Клиент: SENTEZ GROUP
WHALE
Агентство:: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey
JUMP
Агентство: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey
METEOR
Агентство: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey
SURGEON – BUTCHER
Агентство: Havas Prague
Клиент: EKO-KOM
Лучшие работы в категории ДизайнГран-При
SIGNED BY BEES
Агентство: Demner, Merlicek & Bergmann, Австрия
Клиент: местный производитель меда A. Darbo AG
Агентство: Demner, Merlicek & Bergmann, Австрия
Клиент: местный производитель меда A. Darbo AG
Награда Golden Drum
ONE BOOK FOR PEACE
Агентство: New Moment New Ideas Company
Клиент: Inter-religious Council in Bosnia and Herzegovina
Книга, в которой страница из Библии соседствует со страницей из Корана с целью показать - насколько похожи две эти священные для двух таких разных религий книги.
Награда Silver Drum
SOULDROPS – REVOLUTION IN THE DETERGENT INDUSTRY
Агентство: Republic Group
Клиент: Monsun Kft, местный производитель средств для стирки. Дизайн призван выделить локальный бренд на полке среди глобальных игроков, захвативших рынок.
Агентство: Republic Group
Клиент: Monsun Kft, местный производитель средств для стирки. Дизайн призван выделить локальный бренд на полке среди глобальных игроков, захвативших рынок.
HOPE
Агентство: Bruketa&Žinić&Grey
Клиент: Adris group
Проект - книга, которая получила название "Надежда" и посвящена проблеме миграции молодежи из Хорватии из-за восприятия своей страны, как регрессирующей. В книге собраны работы молодых художников и иллюстраторов чтобы показать: у страны есть творческий потенциал, а с ним - и будущее.
Всех победителей фестиваля ищите ЗДЕСЬ
Агентство: Bruketa&Žinić&Grey
Клиент: Adris group
Проект - книга, которая получила название "Надежда" и посвящена проблеме миграции молодежи из Хорватии из-за восприятия своей страны, как регрессирующей. В книге собраны работы молодых художников и иллюстраторов чтобы показать: у страны есть творческий потенциал, а с ним - и будущее.
Всех победителей фестиваля ищите ЗДЕСЬ