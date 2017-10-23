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Библия и Коран под одной обложкой: Итоги рекламного фестиваля Golden Drum в категориях Фильм и Дизайн

23 Октября 2017 17 0 Фестивали и конкурсы
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24 фестиваль рекламы Golden Drum вручил награды победителям: в сумме 45 Silver Drums, 17 Golden Drums и 14 Grand Prix. Агентство Grey Poland получило Гран-При за проект "Самый большой рождественский хор"  в категории Public Relations. MCCANN WORLDGROUP было отмечено "золотом" как наиболее успешное сетевое агентство. В свою очередь McCann Worldgroup Italy наградили "золотой розой" как самое успешное агентство.  Российская компания Voskhod выиграла "Золотого Дракона" как самое успешное независимое агентство.  Лучшим по рекламе и креативу среди брендов назван Vodafone.

А вот кто получил высшие награды в категории Film

Гран-При

JACKIE
Агентство: Publicis Italy
Клиент: Heineken


Golden Drum

Агентство: ACG Advertising Agency
Клиент: Hungarian Interchurch Aid


Silver Drum

BIG & SMALL CRIMES
Агентство: TBWA-ISTANBUL
Клиент: SENTEZ GROUP


WHALE
Агентство:: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey


JUMP
Агентство: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey


METEOR
Агентство: Y&R Team Red Istanbul
Клиент: Vodafone Turkey


SURGEON – BUTCHER
Агентство: Havas Prague
Клиент: EKO-KOM

Лучшие работы в категории Дизайн

Гран-При

SIGNED BY BEES
Агентство: Demner, Merlicek & Bergmann, Австрия
Клиент: местный производитель меда A. Darbo AG

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Награда Golden Drum

ONE BOOK FOR PEACE
Агентство: New Moment New Ideas Company
Клиент: Inter-religious Council in Bosnia and Herzegovina
Книга, в которой страница из Библии соседствует со страницей из Корана с целью показать - насколько похожи две эти священные для двух таких разных религий книги. 

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Награда Silver Drum

SOULDROPS – REVOLUTION IN THE DETERGENT INDUSTRY
Агентство: Republic Group
Клиент: Monsun Kft, местный производитель средств для стирки. Дизайн призван выделить локальный бренд на полке среди глобальных игроков, захвативших рынок. 

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HOPE
Агентство: Bruketa&Žinić&Grey
Клиент: Adris group

Проект  - книга, которая получила название "Надежда" и посвящена проблеме миграции молодежи из Хорватии из-за восприятия своей страны, как регрессирующей. В книге собраны работы молодых художников и иллюстраторов чтобы показать: у страны есть творческий потенциал, а с ним - и будущее. 

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Всех победителей фестиваля ищите ЗДЕСЬ


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