Библия и Коран под одной обложкой: Итоги рекламного фестиваля Golden Drum в категориях Фильм и Дизайн

24 фестиваль рекламы Golden Drum вручил награды победителям: в сумме 45 Silver Drums, 17 Golden Drums и 14 Grand Prix. Агентство Grey Poland получило Гран-При за проект "Самый большой рождественский хор" в категории Public Relations. MCCANN WORLDGROUP было отмечено "золотом" как наиболее успешное сетевое агентство. В свою очередь McCann Worldgroup Italy наградили "золотой розой" как самое успешное агентство. Российская компания Voskhod выиграла "Золотого Дракона" как самое успешное независимое агентство. Лучшим по рекламе и креативу среди брендов назван Vodafone.

Лучшие работы в категории Дизайн

SIGNED BY BEES

Агентство: Demner, Merlicek & Bergmann, Австрия

Клиент: местный производитель меда A. Darbo AG

SOULDROPS – REVOLUTION IN THE DETERGENT INDUSTRY

Агентство: Republic Group

Клиент: Monsun Kft, местный производитель средств для стирки. Дизайн призван выделить локальный бренд на полке среди глобальных игроков, захвативших рынок.



Агентство: Bruketa&Žinić&Grey

Клиент: Adris group



Проект - книга, которая получила название "Надежда" и посвящена проблеме миграции молодежи из Хорватии из-за восприятия своей страны, как регрессирующей. В книге собраны работы молодых художников и иллюстраторов чтобы показать: у страны есть творческий потенциал, а с ним - и будущее.







Всех победителей фестиваля ищите ЗДЕСЬ

А вот кто получил высшие награды в категории FilmJACKIEАгентство: Publicis ItalyКлиент: HeinekenАгентство: ACG Advertising AgencyКлиент: Hungarian Interchurch AidBIG & SMALL CRIMESАгентство: TBWA-ISTANBULКлиент: SENTEZ GROUPWHALEАгентство:: Y&R Team Red IstanbulКлиент: Vodafone TurkeyJUMPАгентство: Y&R Team Red IstanbulКлиент: Vodafone TurkeyMETEORАгентство: Y&R Team Red IstanbulКлиент: Vodafone TurkeySURGEON – BUTCHERАгентство: Havas PragueКлиент: EKO-KOMONE BOOK FOR PEACEАгентство: New Moment New Ideas CompanyКлиент: Inter-religious Council in Bosnia and HerzegovinaКнига, в которой страница из Библии соседствует со страницей из Корана с целью показать - насколько похожи две эти священные для двух таких разных религий книги.