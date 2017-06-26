Беларуская компания выпустила приложение, меняющее цвет волос

Беларуская компания AI Matter выпустила приложение Fabby Hair, которое меняет на фотографиях цвет волос.





Можно подобрать экзотические оттенки: примерить на себя салатовый или фиолетовый цвет и убедиться, идет он вам или лучше не отправляться в салон к стилисту. Сервис сделан компанией Юрия Мельничка, который был сооснователем картографического сервиса maps.me.

Как отметил Юрий на своей странице в Facebook, при создании Fabby Hair «трудно оказалось правильно перекрашивать редкие волосы с залысинами». Поэтому разработчики научили нейросети определять прозрачность волос. Представитель компании заявил, что «сейчас никто так на живом видео делать не умеет», хотя со стороны приложение кажется простым.

Ранее AI Matter выпустила сервис Fabby, которое меняет фон на фотографиях. В интервью Onliner.by разработчики пояснили, что такие приложения нужны для демонстрации возможностей своих технологий.