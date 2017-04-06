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Белорусская железная дорога запустила онлайн-табло﻿ с вокзала Минск-Пассажирский

6 Апреля 2017 561 0 Байнет Бизнес Компании Технологии Тренды
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На сайте Белорусской железной дороги появилось онлайн-табло с вокзала Минск-Пассажирский. Сервис пока находится в тестовом режиме.

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Теперь пассажиры могут получать информацию о времени прибытия и отправления поездов на станции Минск-Пассажирский, номерах платформ и путей, на которые прибывают или с которых отправляются поезда, о порядке нумерации вагонов (с «головы» или с «хвоста» поезда) прямо со смартфонов. 

Информацию можно получить на белорусском, русском и английском языках. Сервис доступен и в мобильной версии сайта.

В планах по дальнейшему развитию — отображение в сервисе информации табло всех вокзалов Белорусской железной дороги.

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