«Белоруснефть» открыла автозаправку с мини-рестораном и меню от Гильдии шеф-поваров

В конце декабря «Белоруснефть» объявила об открытии нового формата автозаправочной станции. Она включает в себя мини-ресторан с меню, которое разработано при участии Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси.



Новое направление бизнеса начали развивать на АЗС № 20 «РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», которая 23 декабря открылась после реконструкции, сообщается на официальном сайте компании. В структуре заправки объект общепита рассматривается как самостоятельная бизнес-единица. Определяя концепцию заведения, акцент был сделан на традиционные, простые в приготовлении блюда.

Разработкой меню и обучением поваров занималась Гильдия поваров и шеф-поваров Беларуси. В открытии новой АЗС приняли участие автор Вкусного блога Татьяна Назарук и шеф-повар Александр Чикилевский.









