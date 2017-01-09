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«Белоруснефть» открыла автозаправку с мини-рестораном и меню от Гильдии шеф-поваров

9 Января 2017 82 0 Бизнес
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В конце декабря «Белоруснефть» объявила об открытии нового формата автозаправочной станции. Она включает в себя мини-ресторан с меню, которое разработано при участии Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси. 

Новое направление бизнеса начали развивать на АЗС № 20 «РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», которая 23 декабря открылась после реконструкции, сообщается на официальном сайте компании.  В структуре заправки объект общепита рассматривается как самостоятельная бизнес-единица. Определяя концепцию заведения, акцент был сделан на традиционные, простые в приготовлении блюда. 

Разработкой меню и обучением поваров занималась Гильдия поваров и шеф-поваров Беларуси. В открытии новой АЗС приняли участие автор Вкусного блога Татьяна Назарук и шеф-повар Александр Чикилевский. 

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