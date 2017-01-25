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"Белкнига" отмечает рост спроса на белорусские книги

25 Января 2017 БелТА 518 0 Анализ рынков Бизнес Мнение Рейтинги Тренды Экономика
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Интерес к произведениям белорусских авторов растет, сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОАО "Белкнига" Геннадия Силинского.

В 2016 году около 67% проданных в сети предприятия книг были изданы в Беларуси. В 2015-м эта цифра составляла 66%. Увеличилось и количество реализованных изданий на белорусском языке, хотя в целом их доля в общем объеме продаж невелика. Наиболее востребована учебная и методическая литература.

"Книги пользуются спросом. В наших магазинах представлены новинки государственных издательств, произведения современных писателей и классиков. Хорошо продаются книги для детей как на белорусском, так и на русском языке", - отметил Геннадий Силинский.

Предприятие периодически составляет рейтинги изданий. По результатам последнего анализа в число самых популярных вошли "Золотые правила народной культуры", "Гэта Беларусь, дзетка!" и один из томов Короткевича.

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