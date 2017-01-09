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«Белкельме» подало заявление о банкротстве

9 Января 2017 marketing.by 32 0 Байнет Бизнес Компании Экономика
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Экономическим судом Брестской области возбуждено производство по делу о банкротстве и установлен защитный период продолжительностью в один месяц.

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Как сообщается в документе, заявление подано должником ввиду неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер. Решение о подаче заявления было принято на общем собрании акционеров 24 октября 2016 года, которое признало неэффективными реализованные меры по своему досудебному оздоровлению. Назначен временный управляющий, которому необходимо до 27.01.2017 представить экономическому суду Брестской области заключение о финансовом состоянии и платежеспособности должника. Белорусско-испанское предприятие «Белкельме» было создано в 1993 году. Основной вид деятельности — производство обуви для активного отдыха и занятий спортом. 

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