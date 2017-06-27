«Белаз» начал выпуск спортивных тренажеров

ОАО «БЕЛАЗ» закрыл еще одну нишу в перечне пользующейся потребительским спросом продукции: предприятие наладило серийный выпуск новой линейки товаров народного потребления – спортивных тренажеров для занятий на открытой площадке.

Тренажеры, предназначенные для развития координации движения мышц и суставов, укрепления мышц рук и груди, пресса и спины, тренировки мышц ног. Линейка тренажеров разработана специалистами предприятия с учетом европейских стандартов. Они стойки к различным погодным условиям и проявлениям вандализма и на сегодня являются лучшей альтернативой аналогичным снарядам для закрытых помещений.Комплект тренажеров в красно-черном исполнении изготовлен для Минского тракторного завода. Следует отметить, что с учетом пожеланий заказчика тренажеры изготавливаются в любом цветовом исполнении.В настоящее время разработчиками спортивного инвентаря готовится конструкторская документация на новую партию тренажеров. Это будет комплект из восьми парных спортивных снарядов. Учитывая предложения потенциального заказчика, на предприятии занимаются разработкой и изготовлением специального навеса. Так что в перспективе поставки тренажеров будут осуществляться в комплекте с навесом, чтобы во время занятий на спортивных снарядах погодные условия не становились помехой здоровому времяпрепровождению.