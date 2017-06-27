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«Белаз» начал выпуск спортивных тренажеров

27 Июня 2017 marketing.by 99 0 Компании Нестандарт
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ОАО «БЕЛАЗ» закрыл еще одну нишу в перечне пользующейся потребительским спросом продукции: предприятие наладило серийный выпуск новой линейки товаров народного потребления – спортивных тренажеров для занятий на открытой площадке.

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Тренажеры, предназначенные для развития координации движения мышц и суставов, укрепления мышц рук и груди, пресса и спины, тренировки мышц ног. Линейка тренажеров разработана специалистами предприятия с учетом европейских стандартов. Они стойки к различным погодным условиям и проявлениям вандализма и на сегодня являются лучшей альтернативой аналогичным снарядам для закрытых помещений.

Комплект тренажеров в красно-черном исполнении изготовлен для Минского тракторного завода. Следует отметить, что с учетом пожеланий заказчика тренажеры изготавливаются в любом цветовом исполнении.

В настоящее время разработчиками спортивного инвентаря готовится конструкторская документация на новую партию тренажеров. Это будет комплект из восьми парных спортивных снарядов. Учитывая предложения потенциального заказчика, на предприятии занимаются разработкой и изготовлением специального навеса. Так что в перспективе поставки тренажеров будут осуществляться в комплекте с навесом, чтобы во время занятий на спортивных снарядах погодные условия не становились помехой здоровому времяпрепровождению.
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