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Белавиа vs Зиссер: пример корректного ответа лидеру мнений

20 Июля 2017 marketing.by 160 1 Компании Нестандарт
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В последние недели Facebook не перестает создавать острые темы для обсуждений среди пользователей. Социальная сеть стала настоящей площадкой для проверки коммуникации брендов и их реакции на критику. Кто-то с этим не справляется, а кто-то становиться примером грамотного и нестандартного ответа на критику, как "Белавиа".

Все началось с того, что основатель и совладелец белорусского интернет-ресурса TUT.BY Юрий Зиссер несколько недель назад воспользовался услугами авиакомпании "Белавиа" для перелета из Львова в Минск. Познакомился  с украинцами в начале посадки, и компания начала петь украинские песни, за что получила замечание от бортпроводницы. Юрию это показалось неправильным, и про ситуацию он написал на своей личной странице в Facebook, что вызвало немало обсуждений.

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"Белавиа" отреагировала на пост и дала корректный и шуточный ответ, который, по сути, погасил конфликт.

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Как пользователи Facebook оценили ответ компании видно из комментариев:

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