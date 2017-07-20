Белавиа vs Зиссер: пример корректного ответа лидеру мнений

В последние недели Facebook не перестает создавать острые темы для обсуждений среди пользователей. Социальная сеть стала настоящей площадкой для проверки коммуникации брендов и их реакции на критику. Кто-то с этим не справляется , а кто-то становиться примером грамотного и нестандартного ответа на критику, как "Белавиа".

Все началось с того, что основатель и совладелец белорусского интернет-ресурса TUT.BY Юрий Зиссер несколько недель назад воспользовался услугами авиакомпании "Белавиа" для перелета из Львова в Минск. Познакомился с украинцами в начале посадки, и компания начала петь украинские песни, за что получила замечание от бортпроводницы. Юрию это показалось неправильным, и про ситуацию он написал на своей личной странице в Facebook, что вызвало немало обсуждений.







"Белавиа" отреагировала на пост и дала корректный и шуточный ответ, который, по сути, погасил конфликт.





Как пользователи Facebook оценили ответ компании видно из комментариев:



