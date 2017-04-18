«Белавиа» внедрила сервис Blinger.io, который собирает обращения пассажиров из мессенджеров

Авиакомпания «Белавиа» внедрила сервис Blinger.io, который позволит производить сбор обращений от пассажиров из различных источников: мессенджеров, чатов и электронной почты, и направлять их напрямую в службу поддержки авиакомпании «Белавиа».







Данная возможность позволяет клиентам авиакомпании уточнить информацию или получить ответ на свой вопрос через удобный и привычный для него канал связи, не обращаясь по телефону в службу поддержки авиакомпании. В рамках сервиса сообщения будут агрегироваться со следующих мессенджеров: Telegram, VK, Facebook, WhatsApp, Kik, Viber, Skype, Twitter, а также LiveChat.

Такой способ общения с авиакомпанией будет актуален пассажирам, не проживающим в Беларуси или находящимся в роуминге за рубежом, так, сервис позволит сэкономить денежные средства на телефонные переговоры.

Кроме этого сервис позволяет сохранять историю всех запросов и обращений клиента в одном месте, то есть пассажиру не придется тратить время на дополнительные объяснения. Также ожидается, что использование данной технологии позволит снизить нагрузку на call-центр авиакомпании.

Blinger.io — сервис для малых, средних и крупных компаний, который осуществляет коммуникацию бизнеса с клиентами через популярные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, ВКонтакте Диалоги, Kik и Line. Проект основан в феврале 2016, клиентами Blinger являются компании, такие как OneTwoTrip, Travelata, Сравни.ру и т.д

