«Белавиа» провела исследование своего имиджа в Интернете. 81% упоминаний — нейтральные

Национальная авикомпания "Белавиа" провела большую пресс-конференцию для журналистов, на которой отчиталась за итоги 2016 года и анонсирована некоторые планы на текущий год. В том числе поделилась результатами исследования мнений интернет-пользователей о компании.

Ребрендинг признан удачным

Анатолий Гусаров, генеральный директор компании «Белавиа», отметил, что руководство национальной авиакомпании удовлетворено тем, как был проведен ребрендинг:

— Мы понимаем, что это удачное решение. Оно положительно воспринимается пассажирами, нашими партнерами. Специалисты «Боинга», хотя они сами участвовали в раскраске самолета, тоже очень высоко оценили то, что удалось сделать вместе с брендинговым агентством Paul Wylde. Когда мы в Сиэтле забирали самолет, то среди линейки самолетов различной раскраске из разных авиакомпаний мира наш самолет смотрелся не хуже других, а может даже лучше многих.





Из-за нового дизайна сайта и распродаж выросла доля онлайн-продаж билетов

В 2016 году «Белавиа» запустила новый адаптивный дизайн сайта, который был полностью реализован от начала до конца силами сотрудников авиакомпании.





Владимир Баркун, заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Белавиа», отметил, что прошлый год запомнился также несколькими акциями по распродаже билетов по сниженным ценам. Так, во время проведения акции к 20-летию компании, когда были доступны билеты по 20 евро туда и обратно, количество просмотров сайта увеличилось в 70 раз по сравнению со среднестатистическим днем.

— Такой нагрузки сайт не выдержал. Оперативно принимались меры по увеличению мощностей - и ситуация была исправлена. Многие пассажиры жаловались, что сайт «лежал», однако за два дня было продано почти 50 тысяч мест, а это примерно 24 тысячи билетов. Обычно же в месяц на сайте продается 18 тысяч билетов: то есть за два дня было продано билетов больше, чем обычно за месяц.





Улучшение дизайна сайта и проведение акций увеличило долю пассажиров, которые покупают билеты через сайт авиакомпании: если в декабре 2015 года на регулярных рейсах было перевезено 14% пассажиров, которые приобрели билеты онлайн на сайте «Белавиа», то в декабре 2016 эта цифра выросла до 24%. Количество онлайн-регистраций за 2016 год увеличилось в 3,7 раз. А на рейсах в Москву, где много пассажиров путешествуют без багажа, доля онлайн-регистраций доходит до 60% на каждом рейсе.





В 2017 году «Белавиа» планирует реализовать управление бронированием из личного кабинета: пассажиры получат возможность посмотреть все свои бронирования и билеты и, при необходимости, выслать их себе на электронную почту. Также в этом году должны появиться возможность самостоятельного автоматизированного возврата и обмена билетов, сервис продажи билетов на немецкую железную дорогу Rail and Fly, запоминание данных кредитной карты для сокращения время покупки билетов (One Click), бронирование автомобилей и гостиниц.

За новую форму – билет на неделю моды в Милане

В развитие общей концепции ребрендинга «Белавиа» в ближайшее время планирует разработать новую форму для бортпроводников.





— Для этого будут привлечены молодые талантливые дизайнеры. Техническое задание и условия, необходимые для выполнения дизайн-проектов, будут размещены на сайте, в социальных сетях и СМИ. Концепция такая, что форма должна быть удобной для проведения всех мероприятий на борту, — отметил Сергей Латушкин, начальник службы бортпроводников.

Призом за дизайн-проект формы одежды будет посещение недели высокой моды в Милане: авиакомпания предоставит билеты туда и обратно, а также оплатит посещение всех мероприятий в рамках Недели моды в качестве гонорара.

Также Сергей Латушкин сообщил, что с 5 января 2017 года были введены новые рационы бортового питания. В рейсах длительностью до 1,5 часов – холодные закуски (сандвичи либо мясные нарезки, рыбные закуски, овощи) и соки. Если длительность перелета более 1,5 часов, то пассажирам предлагается горячее питание: мясное блюдо, гарнир, овощная нарезка и соки.

В бизнес-классе введено горячее питание нескольких видов: рыбные (красная рыба, соответствующие рыбные закуски – икра, креветки, а также гарнир) и мясные блюда (свинина, говядина, телятина, и закуски из мяса, гарнир). Из алкоголя – белое и красное вино, армянский коньяк, двенадцатилетний виски Chivas Regal, а также для каждого пассажира – баночка пива Heineken.

Бортовое питание будет изменяться с периодичностью раз в полгода.

В программе лояльности можно накапливать баллы без полетов

На конец 2016 года в программе лояльности «Белавиа» состояло 68273 участника, что значительно больше прошлогоднего показателя – в конце 2015 года эта цифра равнялась 46 тысячам.

Был побит рекорд перелетов, совершенных одним участником за год: 183 полета за 2016 года совершил один из транзитных пассажиров. Среди прямых пассажиров максимальное количество полетов составило 109.





— Прошлый год мы закончили подписанием новых двух партнерских договоров. Во-первых, теперь можно накапливать баллы, делая покупки в сети магазинов дьюти-фри «Беламаркет Хелена Валери», которые находятся в Национальном аэропорту «Минск-2» (1 балл – за 1 потраченный евро). Во-вторых, партнером «Белавиа» стал «Альфа-Банк»: совершая покупки любыми платежными картами банка можно накаливать баллы в программе лояльности «Белавиа» (1 балл за 1 потраченный евро для обычных карт, и 1,25 балла за 1 евро для премиальных карточек), — рассказала Екатерина Радишевская, начальник отдела программы "Белавиа Лидер".

Больше всего в сети обсуждали брендированный "Танколет" от Wargaming

Агентство Eting Mark в конце 2016 года провело исследование отношений интернет-пользователей к авиакомпании "Белавия": из интернета были выкачены и проанализированы все комментарии, посты, упоминания на форумах, СМИ, социальных сетях о национальном авиаперевозчике за период с 1 января 2015 года по 31 октября 2016 года. Общее количество упоминаний составило 21896.

Результатами исследования поделился Евгений Глыздов, директор Eting Mark:

— Из этого общего массива данных 45% составляли уникальные посты и комментарии людей, 25% — новостные публикации в СМИ, 23% — репосты сообщений. Поэтому можно сказать, что о «Белавии» пишут больше в социальных сетях, чем это делают онлайн-СМИ.

В 67% случаях об авиакомпании пишут мужчины, 33% — женщины. Доход выше среднего, основная площадка, где идут упоминания о компании — Facebook.





Что касается тональности публикаций, то из общего массива данных 2115 упоминаний имели негативную окраску — это 10% от общего числа. 9% упоминаний — позитивные. И 81% — нейтральные.

— Это говорит о том, что у большинства пользователей интернета не сформировалось четкое мнение о том, что такое компания "Белавиа". И это является плюсом, потому что у компании сейчас возможность выстроить эти взаимоотношения и увеличить количество лояльных клиентов, — считает Евгений Глыздов.

Он также отметил, что с весны 2016 года наблюдается положительная тенденция — увеличивается количество положительных отзывов.

Исследование показало, что для клиентов авиакомпании наиболее важным является питание, которое стало четвертой по упоминанию темой. А вот цена билетов оказалась не так важна и заняла только 6 место.





Лидером по упоминаниям стала тема новой ливреи. При чем номер 1 в обсуждениях — это брендированный самолет Wargaming. Второе место в обсуждениях занимает новая ливрея самолетов с васильком. Самым резонансным событием стал инфоповод «Полет ради полета».

Позитивная тенденция в упоминании цен отметилась после того, как у "Белавиа" появился рейс в аэропорт «Жуковский».