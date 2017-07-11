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"Белавиа" ищет подрядчика для выполнения работ по дизайну

11 Июля 2017 170 0 Дизайн Тендеры
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ОАО «Авиакомпания» «Белавиа» проводит процедуру по запросу ценовых предложение на выбор дизайнера.

Целью является разработка креативной концепции рекламной кампании, адаптация в основные позиции рекламной кампании.

Принять участие может любое зарегистрированное юридическое лицо, работающее в сфере рекламы и брендинга, подавшее заявку в срок до 12:00 4 августа 2017 года.

Каждая заявка претендента должна содержать:

1. Описание компании; 
2. Резюме;
3. Ссылку на портфолио проектов по (не менее трех);
4. Условия предоставления услуг.

Заинтересованным участникам для получения задания просьба обращаться к специалисту по рекламе и маркетингу ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анастасии Мороз по тел. +375 33 670 41 67; +375 17 328 68 06 или e-mail: Anastasia.Moroz@belavia.by ; reklama@belavia.by

 

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